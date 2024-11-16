مدرب إنجلترا المؤقت يطالب لاعبيه بـ "إتمام المهمة" قبل لقاء أيرلندا

السبت، 16 نوفمبر 2024 - 22:37

كتب : FilGoal

منتخب إنجلترا - نهائي يورو 2024

طالب لي كارسلي المدير الفني المؤقت لـ منتخب إنجلترا من لاعبيه "إكمال المهمة" في مباراته الأخيرة.

وقاد كارسلي تدريب إنجلترا بعد تقدم جاريث ساوثجيت باستقالته عقب نهاية يورو 2024.

وستكون مواجهة أيرلندا الأخيرة له كمدرب لإنجلترا قبل أن يتولى الألماني توماس توخيل مهمة تدريب الأسود الثلاثة بدءا من 2025.

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وقال كارسلي في المؤتمر الصحفي: "بالنسبة لمستقبلي، الأولوية لي هو التأكد من إتمام المهمة".

وأضاف "نحن نحترم أيرلندا بشدة ونعرف نقاط قوتهم، وعلينا أن ندخل المباراة بالطريقة الصحيحة".

وأتم عن إصابة إرزي كونسا خلال لقاء اليونان أجاب: "تم تقييمه من جانب الفريق الطبي وسيعود لأستون فيلا، لا نريد المخاطرة بأي لاعب، وبعيدا عنه فأن باقي اللاعبين في حالة جيدة".

واقترب منتخب إنجلترا بالفعل بطاقة العودة للتصنيف الأول من دوري الأمم الأوروبية في النسخة المقبلة.

ويتصدر منتخب إنجلترا الترتيب برصيد 12 نقطة بفارق المواجهات المباشرة عن اليونان.

وفي حال حقق منتخب إنجلترا نتيجة سلبية مع فوز اليونان سيخوض الملحق المؤهل للتصنيف الأول في شهر مارس المقبل.

إنجلترا لي كارسلي دوري الأمم الأوروبية
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