قراءة خطط لعب فرق الدوري.. محاضرة فنية لمساعدة الحكام

أقامت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم محاضرة فنية خاصة لحكام الدوري المصري الممتاز.

وشرح محلل الأداء محمود شاكر طرق لعب فرق الدوري للحكام في هذه المحاضرة.

ويأتي ذلك لمساعدتهم على قراءة خطط لعب فرق المسابقة، وتوقع تحركات اللاعبين خلال المباريات.

وأوضحت لجنة الحكام أن المحاضرة جاءت وفقا لتعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

واتخذت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة ياسر عبد الرؤوف في اجتماعها الأول عدة قرارات خاصة بكيفية عمل منظومة التحكيم المصرية في الفترة المقبلة.

وخلال الاجتماع تم اتخاذ عدة قرارات وهي:

إقامة معسكر إعداد فني لحكام النخبة في الفترة من 14 إلى 20 نوفمبر بأحد فنادق القاهرة يتضمن:

محاضرات نظرية تحتوي على أحدث التطبيقات من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"

تدريبات عملية تشمل محاكاة لمواقف تحكيمية من المباريات باستخدام تقنية VAR (بتواجد عربة VAR وكاميرات تصوير)

تدريبات على Simulator الخاص بتقنية VAR داخل قاعة المحاضرات

تدريبات عملية للحكام والمساعدين على المواقف المختلفة داخل ميدان اللعب

تحليل فني لمباريات الأسبوع الثاني بدورى "نايل"

تحليل أداء الفرق من متخصصين لمساعدة الحكام على التوقع والتحركات وقراءة اللعب وفقا لآخر التعليمات من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"

تقييم الحكام – المساعدين – VAR AVAR ) من خلال:

اختبارات نظرية لقانون ومفاهيم كرة القدم

اختبارات خاصة بتقنية VAR

اختبارات Video Test لحالات (الالتحامات – لمسة اليد)

تحليل فني أسبوعي لمباريات دورى "نايل"

إجراء اختبار بدني للراسبين والذين لم يؤدوا الاختبار البدني السابق وتنطبق عليهم الشروط يومي الجمعه والسبت "15 و16" نوفمبر بجهاز الرياضة للقوات المسلحة.

وبناء على التعاون مع الهيئات المختلفة تم الاتفاق على اجتماع عاجل مع شركة media pro تقنية VAR لتلافي سلبيات المرحلة السابقة.

تقرر عقد اجتماع بين الهيئة الوطنية للإعلام والاتحاد المصري لكرة القدم تم الاتفاق والتنسيق مع السيد محمد إبراهيم المشرف العام على البرامج الرياضية على عقد دورة صقل للسادة مخرجي ومصوري التلفزيون المصري بحضور حكام VAR للوقوف على مستجدات تقنية الفيديو.

تم إصدار تعليمات عامة لجميع حكام مصر بمختلف الدرجات يتضمن خطة العمل خلال المرحلة المقبلة والتي سيكون أساسها الانضباط والالتزام وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب.

جاري إصدار فيديو توضيحي يتضمن التعريف بتقنية VAR واجراءات تقنية التسلل.

جاري إصدار فيديو تعريفي للتعديلات الخاصة بقانون ومفاهيم كرة القدم.

أي معلومة أو خبر يتعلق بأمور التحكيم سوف يتم الإعلان عنه من خلال الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم.

كما أعلنت اللجنة قبل اجتماعها الأول عن تعليمات للحكام يتم العمل بها اعتبارا من 12 نوفمبر 2024.

وجاءت أهم تعليمات الحكام كالآتي:

على جميع الحكام عدم التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة إعلامية وكل حكم مسؤول عما يُنشر على حسابه بداية من يوم 12 نوفمبر

إرسال تقارير المباريات بحد أقصى 24 ساعة بعد صافرة النهاية باستثناء المباريات التي تستلزم إرسال التقارير فور نهايتها

كتابة كل الأحداث قبل وأثناء وبعد المباراة بدقة لعدم المسائلة

عدم الدخول في أي جروبات على أي وسيلة تواصل اجتماعي تخص التحكيم سوى الخاصة باللجنة الرئيسية أو الفرعية