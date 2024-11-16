عضو اتحاد الكرة الجديد: لا ننوي هدم القديم.. ولدينا برنامج وهذا موعد عرضه

السبت، 16 نوفمبر 2024 - 22:21

كتب : هاني العوضي

مصطفى أبو زهرة

كشف مصطفى أبو زهرة عضو مجلس اتحاد الكرة الجديد عن بعض ملامح الفترة المقبلة، بعد غلق باب الترشح لانتخابات اتحاد الكرة بوجود قائمة هاني أبو ريدة فقط.

وقال أبو زهرة في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "لدينا برنامج شامل وننوي تقديمه لأعضاء الجمعية العمومية في الاجتماع القادم".

وأضاف "لم نأتِ لهدم القديم، فالمجلس السابق له كل الاحترام وأتينا لنبني على ما تركوه".

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وأوضح "سنتسلم المهمة في 11 ديسمبر بعد انقضاء مدة المجلس الحالي، ولدينا خطة للعمل على الفور فور تسلم مهامنا".

واختتم "لدينا فرصة كبيرة للاستفادة من خبرة هاني أبو ريدة وعلاقاته الجيدة مع المسؤولين في الاتحاد الإفريقي والاتحاد الدولي لتطوير الكرة المصرية".

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم غلق باب الترشح لانتخاباته المقبلة دون ترشح أي قائمة سوى الخاصة بـ أبو ريدة.

وبذلك فإن قائمة هاني أبو ريدة هي من ستقود اتحاد الكرة لمدة 4 سنوات مقبلة بالتزكية.

وتضم قائمة أبو ريدة مجموعة من الوجوه الجديدة لتولى إدارة اتحاد كرة القدم.

وجاءت القائمة كالآتي:

هاني أبو ريدة – رئيس الاتحاد

خالد الدرندلي – نائب الرئيس

أحمد حلمي الشريف – عضو مجلس إدارة

حمادة الشربيني – عضو مجلس إدارة

مصطفى أبو زهرة – عضو مجلس إدارة

طارق أبو العنين – عضو مجلس إدارة

وليد عبد الجواد – عضو مجلس إدارة

محمد أبو حسين – عضو مجلس إدارة

إيناس مظهر – عضو مجلس إدارة

من هو مصطفى أبو زهرة؟

عضو مجلس إدارة النادي الأولمبي السكندري. حصل على أكبر عدد أصوات في تاريخ انتخابات النادي بما يتجاوز 7 آلاف صوت بنسبة 74% من المصوتين.

عضو اللجنة المنظمة لكأس العالم للناشئين في مصر عام 1997.

مصطفى أبو زهرة اتحاد الكرة
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