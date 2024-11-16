كوناتي: منتخب فرنسا يمكنه النجاح بدون مبابي

شدد إبراهيما كوناتي مدافع منتخب فرنسا على قدرات فريقه في النجاح بدون كيليان مبابي.

ويغيب مبابي للشهر الثاني تواليا عن قائمة الديوك قبل مواجهة إيطاليا غدا الأحد في قمة دوري الأمم الأوروبية.

وقال المدافع الفرنسي في المؤتمر الصحفي: "نريد إظهار رد فعل بالفوز في المباراة، هذا هدفنا، نريد خوض المباراة ضد إيطاليا والفوز بصدارة المجموعة".

وأضاف "لم نسجل الكثير من الأهداف كما اعتدنا، ولا يعد هذا تراجعا، هدفنا يظل كما هو: تحقيق الفوز، سيطرنا على الخصم في المباراة الماضي وفزنا بنتيجة 4-0 ولم يشكو أحدا".

وأكمل "كل لاعب لديه فخر وحافز لتمثيل منتخبنا، ربما يشعر البعض بالتعب، لكن الحافز يظل كما هو".

وأتم "بالطبع فرنسا ستنجح بدون مبابي، لا يمكن نسيان ما قدمه، سيكون الأمر صعبا إذا لم نفز في غيابه".

ويتصدر منتخب إيطاليا ترتيب المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة بفارق 3 نقاط عن فرنسا.

وانتصر الأتزوري على الديوك في الجولة الأولى بفرنسا بنتيجة 3-1 رغم التأخر بهدف بعد 14 ثانية من انطلاق المباراة.

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