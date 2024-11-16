مؤتمر سباليتي: علينا إظهار جودتنا دون الكثير من الثرثرة

أصر لوتشيانو سباليتي المدير الفني لـ منتخب إيطاليا على ضرورة عدم نسيان لحظات الفشل قبل مواجهة فرنسا.

وضمن منتخبا إيطاليا وفرنسا بالفعل التأهل لربع نهائي دوري الأمم الأوروبية قبل مواجهة الغد على ملعب سان سيرو.

وقال سباليتي عبر المؤتمر الصحفي: "علينا أن نكون فريق يظهر جودته دون الكثير من الثرثرة، فقط علينا أن نلعب مباراة جيدة".

وعن التحول لـ 3-5-2 بعد توديع بطولة أوروبا مبكرا قال: "كي نلعب بشكل جيد في الأيام الحالية، علينا أن نستخدم لاعبين مختلفين لتحقيق مبتغانا، علينا نشعر بالمساحات ثم نخلقها، المساحات تستطيع التحكم بها وتضيقها، علينا زيادة الجودة".

وتابع "عندما نرى ريال مدريد أو مانشستر سيتي يلعبون، تمكن قوتهم الكبرى في تكرار الأشياء الطبيعية بطريقة جيدة للغاية، ويصبح الأمر اعتياديا، هذا أكثر أهمية من الحصول على لحظة واحدة عظيمة من بطل".

وقبل خوض مباراته رقم 20 مع إيطاليا قال: "أعتقد أن المباراة الوحيد التي خضتها بشكل خاطئ للغاية كانت ضد سويسرا".

وأوضح "لا أحد سيجعلني أنسى هذه الخسارة، من الجيد أن تحتفظ بذكرى مثل هذه، علينا أن نتذكر أننا إذا لم نفعل الأشياء بالطريقة الصحيحة فسيتم صفعنا".

وأتم عن لقاء فرنسا: "من الطبيعي أن تهدف فرنسا الفوز بالمباراة، أعتقد أننا سنبادر وسنلعب بالطريقة التي نريدها".

ويتصدر منتخب إيطاليا ترتيب المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة بفارق 3 نقاط عن فرنسا.

وانتصر الأتزوري على الديوك في الجولة الأولى بفرنسا بنتيجة 3-1 رغم التأخر بهدف بعد 14 ثانية من انطلاق المباراة.

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