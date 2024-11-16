مران منتخب مصر - مشاركة مرموش وتريزيجيه والبدلاء قبل مواجهة بوتسوانا

خاض منتخب مصر مرانه الأول في مصر بعد العودة إلى القاهرة عقب مواجهة كاب فيردي في تصفيات أمم إفريقيا.

وتعادل منتخب مصر مع كاب فيردي بهدف لكل فريق في الجولة الخامسة من تصفيات أمم إفريقيا 2025 في المغرب.

وسجل هدف تعادل مصر في المباراة طاهر محمد لاعب الأهلي.

وقاد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر المران الذي شارك فيه مجموعة اللاعبين الذين لم يشاركوا أمام كاب فيردي، بالإضافة إلى اللاعبين الذين غابوا عن المباراة للإيقاف.

وشهد المران مشاركة كل من عمر مرموش ومحمود حسن "تريزيجيه" ومروان عطية.

بينما اكتفى اللاعبون الذين شاركوا في مباراة كاب فيردي بعمل جلسات استشفاء بفندق الإقامة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة بتسوانا في الخامسة مساء الثلاثاء المقبل باستاد الدفاع الجوي ضمن مواجهات الجولة السادسة والأخيرة للتصفيات.

وتأهل منتخب مصر بالفعل لكأس الأمم الإفريقية ويمتلك الآن 13 نقطة في صدارة المجموعة.