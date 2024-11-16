انتهى كلاسيكو السيدات - ريال مدريد (0)-(4) برشلونة

يحل فريق برشلونة للسيدات ضيفا على ريال مدريد في ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

وتقام المباراة ضمن منافسات الجولة العاشرة للدوري الإسباني للكرة النسائية.

برشلونة يحتل الصدارة بالعلامة الكاملة 27 نقطة من 9 مباريات.

أما ريال مدريد فيحتل المركز الثاني برصيد 22 نقطة، ولا يزال بلا هزيمة حتى الآن، وبفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد الثالث الذي سيلعب غدا الأحد ضد إشبيلية.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: كاتالينا كول

خط الدفاع: أونا باتل - إيرين باريديس - مابي ليون - إيسمي بروجتس

خط الوسط: أيتانا بونماتي - باتريسيا جيارو - أليكسيا بوتياس

خط الهجوم: كارولين هانسن - إيوا باخور - كلاوديا بينا

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: ميسا

خط الدفاع: أويهان هيرنانديز - ماريا مينديز - مايل لاكرار - أولجا كارمونا

خط الوسط: تيريسا أبيليرا - ميلاني لوبولز - فيليبا أنخيلدال

خط الهجوم: ناومي فيلير - كارولين واير - ألبا ريدوندو

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ق 86 أليكسيا بوتياس تسجل الهدف الرابع

ق 76 كيكا نازاريث وفيكي لوبيز بدلا من كارولين هانسن وإيوا باخور

ق 70 إيفا نافارو وشيلا جارسيا بدلا من أويهان هيرنانديز وناومي فيلير في صفوف ريال مدريد

ق 61 كيرا والش بدلا من كلاوديا بينا في صفوف برشلونة

ق 56 3 تبديلات في صفوف ريال مدريد بنزول ليندا كايسيدو وسيني برون وساندي توليتي بدلا من تيريسا أبيليرا وألبا ريدوندو وفيليبا أنخيلدال.

ق 39 كلاوديا بينا تسجل الثالث بعد تمريرة من من كارولين هانسن.

ق 22 الهدف الثاني لبرشلونة من جيارو مرة أخرى.. تشتيت سيئ من دفاع ريال مدريد يصل إلى باتريسيا على حدود المنطقة لتسدد كرة أرضية على يمين الحارسة

ق 4 الهدف الأول لبرشلونة بتوقيع باتريسيا جيارو.. بعد ركنية هيأتها لها أليكسيا بوتياس بالرأس.

بداية المباراة