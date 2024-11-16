انتهى كلاسيكو السيدات - ريال مدريد (0)-(4) برشلونة

السبت، 16 نوفمبر 2024 - 21:19

كتب : FilGoal

أيتانا بونماتي

يحل فريق برشلونة للسيدات ضيفا على ريال مدريد في ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

وتقام المباراة ضمن منافسات الجولة العاشرة للدوري الإسباني للكرة النسائية.

برشلونة يحتل الصدارة بالعلامة الكاملة 27 نقطة من 9 مباريات.

أما ريال مدريد فيحتل المركز الثاني برصيد 22 نقطة، ولا يزال بلا هزيمة حتى الآن، وبفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد الثالث الذي سيلعب غدا الأحد ضد إشبيلية.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: كاتالينا كول

خط الدفاع: أونا باتل - إيرين باريديس - مابي ليون - إيسمي بروجتس

خط الوسط: أيتانا بونماتي - باتريسيا جيارو - أليكسيا بوتياس

خط الهجوم: كارولين هانسن - إيوا باخور - كلاوديا بينا

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: ميسا

خط الدفاع: أويهان هيرنانديز - ماريا مينديز - مايل لاكرار - أولجا كارمونا

خط الوسط: تيريسا أبيليرا - ميلاني لوبولز - فيليبا أنخيلدال

خط الهجوم: ناومي فيلير - كارولين واير - ألبا ريدوندو

----

ق 86 أليكسيا بوتياس تسجل الهدف الرابع

ق 76 كيكا نازاريث وفيكي لوبيز بدلا من كارولين هانسن وإيوا باخور

ق 70 إيفا نافارو وشيلا جارسيا بدلا من أويهان هيرنانديز وناومي فيلير في صفوف ريال مدريد

ق 61 كيرا والش بدلا من كلاوديا بينا في صفوف برشلونة

ق 56 3 تبديلات في صفوف ريال مدريد بنزول ليندا كايسيدو وسيني برون وساندي توليتي بدلا من تيريسا أبيليرا وألبا ريدوندو وفيليبا أنخيلدال.

ق 39 كلاوديا بينا تسجل الثالث بعد تمريرة من من كارولين هانسن.

ق 22 الهدف الثاني لبرشلونة من جيارو مرة أخرى.. تشتيت سيئ من دفاع ريال مدريد يصل إلى باتريسيا على حدود المنطقة لتسدد كرة أرضية على يمين الحارسة

ق 4 الهدف الأول لبرشلونة بتوقيع باتريسيا جيارو.. بعد ركنية هيأتها لها أليكسيا بوتياس بالرأس.

بداية المباراة

برشلونة كلاسيكو السيدات ريال مدريد
نرشح لكم
كما فعل الرجال.. برشلونة يسحق ريال مدريد في كلاسيكو السيدات إصابة حارسة بايرن للسيدات بورم خبيث دوري أبطال إفريقيا سيدات - مسار يتأهل لنصف النهائي لأول مرة.. ويضرب موعدا مع الجيش الملكي برشلونة يؤمن بقاء فيكي لوبيز حتى 2028 كرة نسائية - الزمالك يفوز على مودرن سبورت بثلاثية.. ويحقق الانتصار الرابع كرة نسائية – مهرجان.. الأهلي يفوز على الجونة 11-0 دوري أبطال إفريقيا سيدات - نقطة متبقية للمربع الذهبي.. مسار يتعادل مع كوينز النيجيري كرة طائرة - تتويج سيدات الزمالك لأفضل فريق بجائزة فاطمة بنت مبارك
أخر الأخبار
تصفيات أمم إفريقيا - جيراسي يواصل روائعه ويقود غينيا لتخطى الكونغو في +92 5 دقيقة | الكرة الإفريقية
كما فعل الرجال.. برشلونة يسحق ريال مدريد في كلاسيكو السيدات 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
فلاهوفيتش: اللعب مع صربيا أسهل من يوفنتوس 22 دقيقة | الكرة الأوروبية
إصابة حارسة بايرن للسيدات بورم خبيث 24 دقيقة | رياضة نسائية
منافس مصر - إثيوبيا تودع تصفيات كأس أمم إفريقيا بالخسارة أمام تنزانيا 37 دقيقة | الكرة الإفريقية
تقرير: رغم وجود 10 في مركزه.. تشيلسي يسعى لضم مدافع بورنموث 37 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدرب إنجلترا المؤقت يطالب لاعبيه بـ "إتمام المهمة" قبل لقاء أيرلندا 44 دقيقة | الكرة الأوروبية
قراءة خطط لعب فرق الدوري.. محاضرة فنية لمساعدة الحكام 51 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تغيير موعد انطلاق مباراة مصر وبوتسوانا 2 تعليق من إمام عاشور على الصلح بين الشحات والشيبي 3 محامي إمام عاشور لـ في الجول: سنطعن ضد حكم حبسه بالمعارضة وسيتم إيقاف التنفيذ 4 مرموش التاريخي يقود فرانكفورت للفوز بثلاثية لتفادي عودة شتوتجارت القاتلة