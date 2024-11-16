دوري أبطال إفريقيا سيدات - مسار يتأهل لنصف النهائي لأول مرة.. ويضرب موعدا مع الجيش الملكي

أصبحت سيدات مسار أول فريق مصري يصل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للسيدات.

وحصدت سيدات مسار المركز الثاني في المجموعة الثانية التي تقام في المغرب خلف إدو كوينز النيجيري.

وانتصر مسار على البنك الإثيوبي بنتيجة 2-1، فتقدم مسار في الشوط الأول بفضل هدف ساندرين نيونكورو.

وأضافت ياسمين محمد الهدف الثاني في الدقيقة 85.

وقلصت سيناف واكيما الفارق في الدقيقة 90+4 لتنتهي المباراة بفوز مسار بنتيجة 2-1.

𝗤𝗨𝗔𝗟𝗜𝗙𝗜𝗘𝗗. 🇪🇬 FC Masar are semi-finalists for the first time ever! 🤩#CAFWCL2024 pic.twitter.com/9ePhn3e0oa — CAF Women’s Football (@CAFwomen) November 16, 2024

وبذلك أيضا أصبحت سيدات مسار أكثر فريق مصري تحقيقا للانتصارات برصيد مباراتين متفوقين على وادي دجلة الذي حقق فوزا وحيدا خلال مشاركتين.

وخطفت سيدات إدو كوينز النيجيري الصدارة في الثواني الأخيرة بالفوز على صنداونز حامل اللقب بنتيجة 2-1.

وانفرد الفريق النيجيري بالصدارة برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن مسار.

وبذلك سيلتقي مسار مع الجيش الملكي المغربي في نصف النهائي على ملعب محمد العبدي في مدينة الجديدة في الرابعة عصرا.

فيما ستواجه سيدات كوينز في المباراة الأخرى مازيمبي الكونغولي على ملعب العربي الزاولي في الدار البيضاء.

وسيقام النهائي يوم 23 نوفمبر الجاري، فيما تقام مباراة المركز الثالث يوم 22 نوفمبر.