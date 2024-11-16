خبر في الجول - انتظام أكرم توفيق في مران الأهلي

انتظم أكرم توفيق في مران الأهلي الجماعي اليوم السبت بعد غيابه أمس.

وعلم FilGoal.com أن أكرم غاب عن مران الجمعة بسبب شكواه من ألم في المعدة.

صاحب الـ 27 عاما خاض 8 مباريات بقميص الأهلي الموسم الجاري وصنع هدفا وحيدا إذ شغل مركزي الظهير الأيمن ولاعب الوسط.

وشهد مران أمس الجمعة عودة ياسر إبراهيم للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة.

أما في مران اليوم فخاض اللاعبون جانبًا من التدريبات البدنية والاستشفائية في الجيم، قبل انطلاق المران على ملعب التتش.

كما قاد مارسيل كولر المدير الفني للفريق، مرانًا متنوعًا مع اللاعبين مع بداية فقرات المران الجماعي.

فيما أدى ثلاثي حراسة المرمى بالفريق حمزة علاء ومصطفى مخلوف وياسين عبد الحميد مواليد 2006 مرانا منفردا، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وتم تصعيد حارس فريق الناشئين للمشاركة في المران بسبب انضمام الثنائي محمد الشناوي ومصطفى شوبير لمنتخب مصر.

واختتم مارسيل كولر فقرات المران بتقسيمة مصغرة شارك فيها ثلاث فرق من اللاعبين.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الاتحاد السكندري والمحدد لها مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز.