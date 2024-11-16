سانت باولي ينسحب من منصة أكس بسبب "خطاب الكراهية"

أعلن نادي سانت باولي الألماني انسحابه من منصة "أكس" تويتر سابقا بسبب "خطاب الكراهية".

وكشف النادي في بيانه عبر موقعه الرسمي: "منذ استحواذ إيلون ماسك على تويتر، حوله إلى آلة كراهية، تنتشر أساطير العنصرية والمؤامرة دون عوائق أو حتى يتم تنظيمها. نادراً ما يتم فرض عقوبات على الإهانات والتهديدات، ويتم بيعها على أنها حرية تعبير مفترضة".

وأكمل التقرير "بعد فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسية الأمريكية، أعلن أنه سيجعل ماسك رئيس للسلطة المنشأة حديثا (إدارة الكفاءة الحكومية)، ويمكن الافتراض أن X سيروج أيضا للمحتوى المتطرف الاستبدادي والمعادي للبشر واليميني في الحملة الانتخابية الفيدرالية وبالتالي يتلاعب بالخطاب العام".

Unser Statement zum Abschied von X findet Ihr auf BlueSky. Folgt uns gerne dort. Wir sind hier raus.https://t.co/f2m7cwOAfo#fcsp #musk — FC St. Pauli (@fcstpauli) November 14, 2024

وبذلك أعلن النادي تقييد استخدامه لمنصة أكس، ووقف جميع أنشطته عليه، ولن يعود لاستخدام الحساب الذي بدأ النشر عليه منذ 11 عاما.

ودعا النادي أعضائه ومحبيه للتحول لمنصة Bluesky حيث سيكون حساب النادي متاحا باللغة الألمانية مع توفير حساب جديد باللغة الإنجليزية في وقت لاحق.

ووفقا لبعض التقارير فإن أندية ألمانية عديدة ربما تتخذ نفس الخطوة وأبرها شتوتجارت وباير ليفركوزن وهوفنهايم وفيردر بريمن.

ويحتل سانت باولي المركز الـ 16 في ترتيب الدوري الألماني برصيد 8 نقاط بعد مرور 10 جولات.

وعاد الفريق حديثا للعب وسط الكبار بعد حصد بطاقة التأهل من الدرجة الثانية الموسم الماضي.