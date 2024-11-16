برلماني ورجل أعمال ومالك نادي وصحفية ورئيس منطقة.. تعرف على قائمة أبو ريدة في اتحاد الكرة

عاد المهندس هاني أبو ريدة من جديد لقيادة اتحاد كرة القدم المصري، وذلك بعد عدم ترشح أي قائمة أخرى أمامه في انتخابات الجبلاية.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم غلق باب الترشح لانتخاباته المقبلة دون ترشح أي قائمة سوى الخاصة بـ أبو ريدة.

وبذلك فإن قائمة هاني أبو ريدة هي من ستقود اتحاد الكرة لمدة 4 سنوات مقبلة بالتزكية.

وتضم قائمة أبو ريدة مجموعة من الوجوه الجديدة لتولى إدارة اتحاد كرة القدم.

وجاءت القائمة كالآتي:

هاني أبو ريدة – رئيس الاتحاد

خالد الدرندلي – نائب الرئيس

أحمد حلمي الشريف – عضو مجلس إدارة

حمادة الشربيني – عضو مجلس إدارة

مصطفى أبو زهرة – عضو مجلس إدارة

طارق أبو العنين – عضو مجلس إدارة

وليد عبد الجواد – عضو مجلس إدارة

محمد أبو حسين – عضو مجلس إدارة

إيناس مظهر – عضو مجلس إدارة

ولذلك يستعرض معكم FilGoal.com من هم أعضاء إدارة اتحاد كرة القدم في قائمة هاني أبو ريدة ونبذة مختصرة عن كل منهم لتعريف الجماهير المصرية به.

خالد الدرندلي

يستمر خالد الدرندلي في منصبه كما هو كنائب رئيس اتحاد كرة القدم، والدرندلي معروف للجميع منذ أن كان عضو مجلس إدارة النادي الأهلي.

أحمد حلمي الشريف

رئيس نادي أخميم الرياضي وكان رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات اتحاد الكرة في عام 2016 والتي فاز بها هاني أبو ريدة.

عضو مجلس النواب عن دائرة أخميم بمحافظة سواج ونائب رئيس حزب المؤتمر.

حمادة الشربيني

اسمه بالكامل محمد محمود يونس الشربيني وشهرته حمادة الشربيني.

رئيس لجنة كرة الصالات باتحاد كرة القدم في عام 2014، ورئيس منطقة القاهرة لكرة القدم الحالي

مصطفى أبو زهرة

عضو مجلس إدارة النادي الأولمبي السكندري عندما حصل على أكبر عدد أصوات في تاريخ انتخابات النادي بما يتجاوز 7 آلاف صوت بنسبة 74% من المصوتين.

عضو اللجنة المنظمة لكأس العالم للناشئين في مصر عام 1997.

طارق أبو العينين

رجل أعمال ونائب رئيس مجموعة كليوباترا الاستثمارية، ونائب رئيس نادي سيراميكا كليوباترا.

محمد أحمد حسين

مدير فني سابق في أندية الجونة والنجوم، وعمل لفترة في أكاديميات الناشئين لنادي باريس سان جيرمان.

كما هو صاحب فكرة إنشاء الدوري المصري للهواة ورجل أعمال ويمتلك شركة للاستثمار الرياضي في إفريقيا.

وليد عمر عبد الجواد

نجم المقاولون العرب السابق ورجل أعمال حالي ومستثمر في المجال الرياضي ومالك نادي جولدي.

إيناس مظهر

المنسق الإعلامي السابق لاتحاد الكرة ومنتخب مصر، وصحفية مصرية وكانت المسؤولة عن صوت مصر في اختيارات جوائز الأفضل للكرة الذهبية من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

وعلم FilGoal.com كيف يفكر هاني أبو ريدة في حالة فوزه في الانتخابات، وما هي القرارت التي يدرسها مع قائمته في الوقت الحالي لتطبيقها إذا عاد من جديد لرئاسة الجبلاية.

وإليكم القرارات الأولية التي سيتخذها أبو ريدة في حالة فوزه في الانتخابات:

إلغاء منتخب 2010

سيكون القرار الأول الذي سيخذه مجلس إدارة هاني أبو ريدة في حالة فوزه برئاسة اتحاد الكرة هو إلغاء منتخب مصر للناشئين مواليد 2010 والذي يقوده في الوقت الحالي وائل رياض.

المدير التنفيذي

سيتخذ هاني أبو ريدة قرارا بتعيين إيهاب لهيطة في منصب المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم، وهو المنصب الذي كان يشغله أيضا مع أبو ريدة في اتحاد الكرة قبل عدة سنوات.

على أن يعود وليد العطار المدير التنفيذي الحالي لمنصبه السابق كمدير لشؤون اللاعبين.

المدير الفني للاتحاد

كما يدرس أبو ريدة في حالة فوزه برئاسة اتحاد الكرة إلغاء منصب المدير الفني للاتحاد والذي يشغله حاليا علاء نبيل، مع تعيين لجنة فنية تكون مسؤولة عن كل الأمور الفنية التي تخص الاتحاد والمنتخبات المصرية بكافة مراحلها العمرية، وسيرأس هذه اللجنة أحد خبراء كرة القدم المصرية وسيكون معه عدة أعضاء للعمل في اللجنة الفنية.