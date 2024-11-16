مران الأهلي - حارس فريق الناشئين يعوض غياب الشناوي وشوبير

السبت، 16 نوفمبر 2024 - 19:27

كتب : حسام عبد المنعم

ياسين عبد الحميد حارس مرمى الأهلي للناشئين

واصل الأهلي تدريباته الجماعية استعدادا لاستئناف الدوري المصري وخاض الفريق مرانه الجماعي في ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.

خاض اللاعبون جانبًا من التدريبات البدنية والاستشفائية في الجيم، قبل انطلاق المران على ملعب التتش.

كما قاد مارسيل كولر المدير الفني للفريق، مرانًا متنوعًا مع اللاعبين مع بداية فقرات المران الجماعي.

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فيما أدى ثلاثي حراسة المرمى بالفريق حمزة علاء ومصطفى مخلوف وياسين عبد الحميد مواليد 2006 مرانا منفردا، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وتم تصعيد حارس فريق الناشئين للمشاركة في المران بسبب انضمام الثنائي محمد الشناوي ومصطفى شوبير لمنتخب مصر.

واختتم مارسيل كولر فقرات المران بتقسيمة مصغرة شارك فيها ثلاث فرق من اللاعبين.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الاتحاد السكندري والمحدد لها مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز.

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