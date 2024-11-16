تنس طاولة – ريمونتادا عمر عصر تقود اتحاد جدة للفوز ببطولة كأس غرب آسيا

قاد عمر عصر المحترف المصري في صفوف اتحاد جدة ناديه السعودي للفوز ببطولة غرب آسيا للأندية لتنس الطاولة على حساب البحرين الرياضي البحريني، والتي أقيمت في قطر.

وعاد عمر عصر من بعيد بعد تأخره في النتيجة ليحقق الفوز بطريقة درامية ويمنح اللقب لاتحاد جدة السعودي أمام البحرين البحريني.

وفاز اتحاد جدة بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية.

وتقدم اتحاد جدة بنتيجة 2-1 في عدد مباريات اللاعبين على البحرين البحريني، ليدخل عمر عصر ليلعب المباراة الرابعة التي إذا فاز بها تمنح اتحاد جدة اللقب.

وتأخر عمر عصر في أول شوطين بعدما خسرهما أمام توماس لاعب البحرين، ليصبح على بعد شوط واحد من الهزيمة وذهاب النهائي إلى مباراة خامسة حاسمة.

لكن عمر استطاع العودة والفوز بـ3 أشواط متتالية ليحسم المباراة لصالحه بنتيجة 3-2، ويحسم النهائي بالكامل لصالح اتحاد جدة بنتيجة 3-1.