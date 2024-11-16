مهاجم أوروجواي بعد تسجيل أول أهدافه الدولية: شاهدت شريط حياتي أثناء الاحتفال

يظل ارتداء قميص منتخب بلادك حلما يسعى له الكثيرون، لكن تحقيقه والتسجيل والفوز وإسعاد شعبك يحمل معه عاطفة أخرى تماما.

رودريجو أجيري حظي بعمر 30 عاما فرصة ارتداء قميص منتخب أوروجواي لأول مرة وبالفعل وخلال مواجهة كولومبيا بتصفيات كأس العالم 2026، وسجل هدفا في الفوز بنتيجة 3-2.

أجيري مهاجم كلوب أمريكا المكسيكي يعيش أفضل أيام الكروية إذ سجل 6 أهداف وصنع هدفا في النصف الأول من الموسم في المكسيك، وتوجها بهدفه الدولي الأول.

أجيرى بدأ أساسيا لأول مرة بقميص السيليستي في مسيرته وفي الدقيقة 60 سجل هدف قلب الطاولة على كولومبيا في ملعب سينتيناريو، وخلال احتفاله بكى.

قبل 7 سنوات وبالتحديد يوم 15 نوفمبر 2017 سجل أجيري هدفا لناسيونال في آخر مباراة له على ملعب سينتيناريو في الفوز 3-1 ضد سيرو، وفجر اليوم عاد من جديد.

بعد المباراة صرّح أجيري: "مر شريط حياتي أثناء الاحتفال. كل ما كلفني للوصول إلى هنا، فكرت في طفولتي واللعب حافي القدمين في الحي، واللحظات والصعبة وكل شيء، ولا أصدق ذلك. إنه حلم كل طفل".

وتابع "أشعر وكأنني طفل مرة أخرى. بعد أن أمضيت الكثير من الوقت، تذكرت كل الأحلام والإثارة التي عشتها هنا. إنها مثل المرة الأولى".

وأتم "لا أستطيع أن أشرح شعور ارتداء هذا القميص، وغناء النشيد الوطني، إنه حلم كل طفل. لقد حققت ذلك، فزنا ومع هدف، لم أتخيل ليلة أفضل".

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الفوز رفع رصيد أوروجواي للنقطة 19 في المركز الثاني بجدول الترتيب بفارق الأهداف عن كولومبيا صاحبة المركز الثالث وبفارق 3 نقاط عن الأرجنتين المتصدرة.

وتمكن منتخب أوروجواي من تحقيق الفوز الأول له بعد 8 مباريات في جميع البطولات، كما أحرز هدفه الأول بعد صيام 4 مباريات.

تقدم منتخب كولومبيا بالهدف الأول في الدقيقة 31 عن طريق خوان فيرناندو كوينتيرو من ركلة حرة مباشرة نفذها بشكل رائع.

وبالشوط الثاني كانت الإثارة حاضرة بشكل أكبر والبداية كانت عن طريق أوروجواي التي أدركت التعادل في الدقيقة 57 عن طريق دافينسون سانشيز بالخطأ في مرماه.

وبعد ثلاث دقائق أضاف رودريجو أجيري الهدف الثاني لأوروجواي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

الإثارة الأبر كانت بالوقت بدل من الضائع، إذ تمكن منتخب كولومبيا من تسجيل التعادل في الـ 96 عن طريق كارلوس جوميز بعد ارتباك داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 111 سجل مانويل أوجارتي هدف الفوز لأوروجواي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.