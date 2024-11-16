جيفرسون كوستا: مباراة النصر تدفعني للأفضل.. وهذا ما شعرت به بعد المباراة

أبدى الغيني جيفرسون كوستا مدافع الزمالك سعادته بالظهور الأول له بالقميص الأبيض خلال ودية الفريق أمام النصر الليبي.

جيفرسون كوستا النادي : الزمالك الزمالك

وشارك المدافع الغيني مع الزمالك لأول مرة، في ودية النصر الليبي التي أقيمت أمس الجمعة في مهرجان اعتزال الليبي خالد حسين، وسجل هدف فريقه الوحيد.

وقال جيفرسون كوستا في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الزمالك: "سعيد بالظهور الأول لي مع الفريق وتسجيل هدف خلال المباراة، رغم أنها ليست مباراة رسمية ولكنها تدفعني للأفضل".

وأضاف "بعد المباراة والمشاركة شعرت أنه يمكنني تقديم إضافة لفريقي ومساعدته في المباريات بأفضل ما يمكن في الفترة المقبلة، والهدف الذي سجلته يجعلني أكثر استعدادا للحصول على فرصة أكبر للمشاركة".

وتابع "جوزيه جوميز ساعدني كثيرا على التأقلم مع الفريق، ودائما ما يمنحني التعليمات الخاصة بواجبات مركزي لأكون قادرا على المشاركة بشكل أساسي".

وأتم "سعيد للغاية لكوني جزء من أفضل نادٍ في القارة الإفريقية، وأشكر جماهير الزمالك على رسائل الدعم التي تصل لي".

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ويبلغ خالد حسين الترهوني الشهير بـ "كمونة" 47 عاما وكان قد اعتزل في عام 2014.

ولعب الترهوني 23 مباراة مع منتخب ليبيا خلال الفترة من 1999 إلى 2010.

وكان خالد حسين يشغل مركز الوسط، ولعب لفريق النصر الليبي خلال الفترة من 1996 وحتى 2012.

وتوج بلقب كأس ليبيا ثلاث مرات مع النصر الليبي أعوام 1997 و2003 و2010.