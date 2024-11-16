دوري NBA - انطلاقة كليفلاند التاريخية لا تجد من يوقفها بـ14 فوز متتالي

السبت، 16 نوفمبر 2024 - 17:32

كتب : FilGoal

دونفان ميتشيل - كليفلاند كافاليرز

واصل فريق كليفلاند كافاليرز انطلاقته المميزة في دوري رابطة كرة السلة الأمريكية NBA وحقق الفوز رقم 14 على التوالي.

وحقق الكافز الفوز الـ14 منذ بداية دوري NBA دون أن يتلقى أي هزيمة، وذلك بعدما انتصر على شيكاغو بولز بنتيجة 144-126.

ويستمر كليفلاند في تصدر ترتيب القسم الشرقي من دوري NBA ويليه بوسطن سيلتيكس صاحب المركز الثاني.

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وأصبح كليفلاند سادس فريق في التاريخ ينتصر في أول 14 مباراة في NBA.

ويسجل الرقم القياسي في أفضل انطلاقة في تاريخ NBA باسم جولدن ستيت واريورز عندما فاز في أول 24 مباراة دون خسارة عام 2015.

فهل يستطيع كليفلاند بقيادة ميتشيل وباقي نجومه هذا الموسم في كسر رقم المسجل باسم رفاق ستيفن كيري؟

في القسم الغربي واصل جولدن ستيت واريورز أيضا انطلاقته المميزة بعدما فاز على ممفيس جريزليس بنتيجة 123-118.

ووصل جولدن ستيت للفوز رقم 10 مع خسارتين ويحتل المركز الثاني خلف أوكلاهوما سيتي المتصدر.

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