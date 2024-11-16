خبر في الجول - للعرض على خبير نمساوي.. تحديد موعد مبدئي لسفر هاني وكريم فؤاد

حدد النادي الأهلي موعدا مبدئيا لسفر الثنائي محمد هاني وكريم إلى النمسا لمتابعته حالتهما الصحية.

وحسبما علم filgoal.com تم تحديد يوم 28 نوفمبر بشكل مبدئي لسفر محمد هاني وكريم فؤاد إلى النمسا للعرض على الخبير كريستيان فينك.

وسيتم عرض الثنائي على الخبير النمساوي، لتقييم الفترة الماضية من العلاج ووضع المرحلة الجديدة من التأهيل وفترة العلاج.

وأصيب هاني بجزع في الرباط الصليبي الخلفي للركبة،بعد كرة مشتركة مع نبيل عماد لاعب الزمالك في الدقائق الأولى من مباراة السوبر الإفريقي.

وسقط هاني على أرضية الملعب في المباراة السوبر، وتم علاجه من الجهاز الطبي للأهلي ولكنه لم يستطع استكمال المباراة بعد سقوطه للمرة الثالثة.

الظهير الأيمن الدولي خاض الموسم الماضي 43 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع 3.

كما شارك أساسيا في مباراتي جور ماهيا الكيني في دوري أبطال إفريقيا، والسوبر الإفريقي في بداية الموسم الجاري 2024-25.

فيما تعرض كريم فؤاد للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة سموحة ضد الأهلي في الموسم الماضي بالدوري المصري بعد التحام مع عمرو قلاوة.

وأجرى فؤاد جراحة الرباط الصليبي بشكل ناجح في نهاية أغسطس ويخضع حاليا لعمليات تأهيل من أجل العودة للملاعب.

وتعد تلك المرة الثانية التي يتعرض فيها فؤاد لقطع في الرباط الصليبي بعدما تعرض لنفس الإصابة الموسم قبل الماضي.

واعتمد الأهلي على كريم فؤاد مؤخرا في مركز الظهير الأيسر لتعويض غياب علي معلول.

وشارك صاحب الـ 25 عاما في 39 مباراة خلال الموسم الماضي قبل التعرض للإصابة وخلالها سجل ثلاثة أهداف وصنع 4 آخرين.