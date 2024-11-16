خبر في الجول - أبو ريدة ينوي عقد اجتماعات مع الأندية قبل انتخابات اتحاد الكرة

السبت، 16 نوفمبر 2024 - 17:00

كتب : أحمد الخولي

هاني أبو ريدة

ينوي هاني أبو ريدة المرشح لرئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم عقد اجتماعات مع أندية الجمعية العمومية خلال الفترة المقبلة.

وعلم FilGoal.com أن اجتماعات أبو ريدة مع الأندية ستكون من أجل شرح برنامجه الانتخابي وخططه المستقبيلة للكرة المصري وستتم قبل موعد انعقاد الانتخابات.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم غلق باب الترشح لانتخاباته المقبلة.

أخبار متعلقة:
بتواجد قائمة أبو ريدة فقط.. غلق باب الترشح لانتخابات اتحاد الكرة بشأن عمل المجلس.. قائمة هاني أبو ريدة تنفي التصريحات المنسوبة لمحامي القائمة أبو ريدة يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة اتحاد الكرة في الجول يكشف قرارت أبو ريدة الأولية في حالة فوزه برئاسة اتحاد الكرة

وأشار الاتحاد إلى أن قائمة هاني أبو ريدة فقط من تقدم بطلب الترشح دون أي مناققس على أي من المقاعد.

وبذلك فإن قائمة هاني أبو ريدة هي من ستقود اتحاد الكرة لمدة 4 سنوات مقبلة بالتزكية في حال اكتمال النصب القانوني للجمعية العمومية.

وجاءت قائمة أبو ريدة بالكامل كالتالي:

هاني أبو ريدة – رئيس الاتحاد

خالد الدرندلي – نائب الرئيس

أحمد حلمي الشريف – عضو مجلس إدارة

حمادة الشربيني – عضو مجلس إدارة

مصطفى أبو زهرة – عضو مجلس إدارة

طارق أبو العنين – عضو مجلس إدارة

وليد عبد الجواد – عضو مجلس إدارة

محمد أبو حسين – عضو مجلس إدارة

إيناس مظهر – عضو مجلس إدارة

بينما جاءت قائمة الأسماء الاحتياطية كالآتي:

جيمس حنا

هيام بركة

أشرف موسى

وتقام انتخابات اتحاد كرة القدم يوم 10 ديسمبر المقبل، ومن المنتظر أن يخوضها هاني أبو ريدة على منصب الرئيس.

وعلم FilGoal.com كيف يفكر هاني أبو ريدة في حالة فوزه في الانتخابات، وما هي القرارت التي يدرسها مع قائمته في الوقت الحالي لتطبيقها إذا عاد من جديد لرئاسة الجبلاية.

وإليكم القرارات الأولية التي سيتخذها أبو ريدة في حالة فوزه في الانتخابات:

إلغاء منتخب 2010

سيكون القرار الأول الذي سيخذه مجلس إدارة هاني أبو ريدة في حالة فوزه برئاسة اتحاد الكرة هو إلغاء منتخب مصر للناشئين مواليد 2010 والذي يقوده في الوقت الحالي وائل رياض.

المدير التنفيذي

سيتخذ هاني أبو ريدة قرارا بتعيين إيهاب لهيطة في منصب المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم، وهو المنصب الذي كان يشغله أيضا مع أبو ريدة في اتحاد الكرة قبل عدة سنوات.

على أن يعود وليد العطار المدير التنفيذي الحالي لمنصبه السابق كمدير لشؤون اللاعبين.

المدير الفني للاتحاد

كما يدرس أبو ريدة في حالة فوزه برئاسة اتحاد الكرة إلغاء منصب المدير الفني للاتحاد والذي يشغله حاليا علاء نبيل، مع تعيين لجنة فنية تكون مسؤولة عن كل الأمور الفنية التي تخص الاتحاد والمنتخبات المصرية بكافة مراحلها العمرية، وسيرأس هذه اللجنة أحد خبراء كرة القدم المصرية وسيكون معه عدة أعضاء للعمل في اللجنة الفنية.

هاني أبو ريدة اتحاد الكرة
نرشح لكم
خبر في الجول - انتظام أكرم توفيق في مران الأهلي برلماني ورجل أعمال ومالك نادي وصحفية ورئيس منطقة.. تعرف على قائمة أبو ريدة في اتحاد الكرة مران الأهلي - حارس فريق الناشئين يعوض غياب الشناوي وشوبير بعد صورته مع مروان حمدي.. الأهلي يعلن اعتذار خالد عبد الفتاح للجماهير الإسماعيلي ينتصر على فايد برباعية وديا استعدادا لعودة الدوري جيفرسون كوستا: مباراة النصر تدفعني للأفضل.. وهذا ما شعرت به بعد المباراة خبر في الجول - للعرض على خبير نمساوي.. تحديد موعد مبدئي لسفر هاني وكريم فؤاد بتواجد قائمة أبو ريدة فقط.. غلق باب الترشح لانتخابات اتحاد الكرة
أخر الأخبار
خبر في الجول - انتظام أكرم توفيق في مران الأهلي 22 دقيقة | الدوري المصري
سانت باولي ينسحب من منصة أكس بسبب "خطاب الكراهية" 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
برلماني ورجل أعمال ومالك نادي وصحفية ورئيس منطقة.. تعرف على قائمة أبو ريدة في اتحاد الكرة 56 دقيقة | الكرة المصرية
مران الأهلي - حارس فريق الناشئين يعوض غياب الشناوي وشوبير ساعة | الدوري المصري
تنس طاولة – ريمونتادا عمر عصر تقود اتحاد جدة للفوز ببطولة كأس غرب آسيا ساعة | رياضات أخرى
بعد صورته مع مروان حمدي.. الأهلي يعلن اعتذار خالد عبد الفتاح للجماهير ساعة | الدوري المصري
الإسماعيلي ينتصر على فايد برباعية وديا استعدادا لعودة الدوري ساعة | الدوري المصري
ليكيب: ليفربول يسعى لضم نجم ليون 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - ربيعة يعوض ربيعة.. العميد يختار 25 لاعبا وغياب صلاح 2 تغيير موعد انطلاق مباراة مصر وبوتسوانا 3 تعليق من إمام عاشور على الصلح بين الشحات والشيبي 4 محامي إمام عاشور لـ في الجول: سنطعن ضد حكم حبسه بالمعارضة وسيتم إيقاف التنفيذ