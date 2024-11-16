الزمالك يكشف آخر تطورات حالة الرباعي المصاب

السبت، 16 نوفمبر 2024 - 16:34

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - بيراميدز - السوبر المصري - زيزو - محمد حمدي

كشف الزمالك آخر تطورات إصابات الرباعي: أحمد مصطفى زيزو ومحمد حمدي ومصطفى الزناري وأحمد حمدي.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري يوم السبت المقبل ضمن الجولة الثالثة لمسابقة الدوري.

وقال محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لنادي الزمالك عبر المركز الإعلامي لناديه: "زيزو الذي يعاني من الإصابة في العضلة الخلفية ومحمد حمدي الذي يعاني من جزع في الرباط الخارجي للركبة يخضعان لبرنامج تأهيلي حالياً، وسيخضعان لاختبار طبي بعد العودة للتدريبات للاطمئنان عليهما.

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وفيما يخص أحمد حمدي، أوضح "اللاعب يسير بخطى ثابتة في البرنامج التأهيلي الخاص بإصابته بقطع في الرباط الصليبي، وانتهى من مرحلة كبيرة من البرنامج التأهيلي".

وأتم "مصطفى الزناري يعاني من جرح قطعي في الرأس، وتم عمل خياطة الجرح بعدة غرز طبية في موضع الإصابة قبل السفر إلى ليبيا، ويتم متابعة حالته بشكل مستمر".

وخسر الزمالك أمس الجمعة في مباراة اعتزال نجم النصر الليبي السابق بنتيجة 2-1.

يذكر أن محمد شحاتة لاعب الزمالك قد أصيب عقب بدء مباراة منتخب مصر ضد كاب فيردي بثلاث دقائق فقط.

وأعلن محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر تفاصيل إصابة محمد شحاتة.

وكشف أبو العلا قائلا: "إصابة محمد شحاتة تمزق بالعضلة الضامة، وسيغيب عن مباراة بوتسوانا المقبلة".

وأضاف "سيخضع لمزيد من الفحوصات عقب الوصول للقاهرة".

وسقط شحاتة مصابا في وسط الملعب واضطر لتلقي العلاج، ولكن لم يستطع لاعب الزمالك إكمال المباراة وخرج مستبدلا وشارك بدلا منه نبيل عماد.

الزمالك زيزو الزناري
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