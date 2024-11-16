سكاي: هوميلز يدرس اعتزال كرة القدم

السبت، 16 نوفمبر 2024 - 15:56

كتب : FilGoal

ماتس هوميلز - روما

يدرس الألماني ماتس هوميلز مدافع روما الإيطالي اعتزال كرة القدم.

وانضم هوميلز إلى روما خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد رحلة طويلة في الملاعب الألمانية.

وبحسب سكاي سبورت ألمانيا، فإن هوميلز قد يعتزل كرة القدم إذا لم ينجح في الحصول على عرض جديد في يناير المقبل.

وأوضحت التقارير أن البقاء ضمن صفوف روما لم يعد ضمن حسابات الألماني المخضرم.

عقد هوميلز مع روما لمدة موسم مع إمكانية التجديد لعام إضافي.

ولم يلعب المدافع البالغ من العمر 35 عاما مع روما هذا الموسم سوى 23 دقيقة فقط في مباراة فيورنتينا.

وانضم اللاعب الألماني إلى روما في فترة الانتقالات الصيفية الماضية دون مقابل بعد انتهاء عقده مع بوروسيا دورتموند.

ووصل هوميلز رفقة دورتموند إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي وخسر من ريال مدريد بهدفين دون رد.

وتوج هوميلز مع منتخب ألمانيا بلقب كأس العالم في عام 2014 بالبرازيل.

هوملز روما
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