بعد رحلة 10 ساعات.. وصول منتخب مصر قادما من كاب فيردي

وصلت بعثة فريق متخب مصر قادمة من كاب فيردي بعد رحلة استغرقت 10 ساعات.

وتعادل منتخب مصر أمام كاب فيردي بهدف لكل فريق ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا 2025.

التعادل رفع رصيد مصر إلى 13 نقطة في الصدارة.

وحسم منتخب مصر تأهله بالفعل لنهائيات البطولة التي ستقام في المغرب منذ الشهر الماضي بعدما حصد 12 نقطة من أول 4 مباريات.

ويستعد منتخب مصر لمباراته أمام بتسوانا المقرر لها الخامسة مساء الثلاثاء المقبل باستاد الدفاع الجوى في الجولة السادسة و الأخيرة من التصفيات الأفريقية.

وسبق وأن كشف إبراهيم حسن مدير المنتخب عن تغيير موعد مباراة مصر ضد بوتسوانا يوم 19 نوفمبر في ملعب الدفاع الجوي، لتقام في تمام الخامسة مساء بدلا من التاسعة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الثلاثاء 19 نوفمبر.

وتقام على ملعب الدفاع الجوي.

وتنطلق صافرة البداية في الخامسة مساء.

وتذاع المباراة عبر قنوات beIN Sports.