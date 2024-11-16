كروس: لا أستبعد العودة إلى ريال مدريد في المستقبل

السبت، 16 نوفمبر 2024 - 15:08

كتب : FilGoal

توني كروس - ديبورتيفو ألافيس وريال مدريد

شدد توني كروس لاعب ريال مدريد السابق على احتمالية عودته لشغل دور في النادي من جديد خلال المستقبل.

وأعلن كروس اعتزاله بنهاية الموسم الماضي بعد 9 سنوات بقميص الفريق.

وقال كروس في البودكاست الخاص به: "أهمية ريال مدريد ستظل دائما كما هي بالنسبة لي، لقد كانت مرحلة رائعة وطويلة وناجحة ومؤثرة وسأشعر دائما أنني قريب من ريال مدريد وسأدافع عن النادي دائما".

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وواصل "وضع نفسي في بيئة ريال مدريد حاليا هو أمر لا أفكر فيه بغض النظر عن قربي من النادي، وهذا لا يعني أنني لن أفعل أي شيء لريال مدريد في حياتي فأنا لا أستبعد ذلك، ولكن في أي دور؟ سنرى ذلك".

وأضاف "لا أستبعد التواجد بدور معين في ريال مدريد من جديد".

وتوج كروس خلال موسمه الأخير مع ريال مدريد بالدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد توني كروس
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