وكيل ديفيز ينفي توصله لاتفاق مع ريال مدريد

السبت، 16 نوفمبر 2024 - 14:37

كتب : FilGoal

ألفونسو ديفيز - ريال مدريد - بايرن ميونيخ

نفى نيدال هوسيه وكيل ألفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونيخ الأخبار التي أشارت إلى توصله لاتفاق للانضمام لفريق بالموسم المقبل.

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن ريال مدريد قد أتم اتفاقه مع ديفيز للانضمام للفريق بداية من الموسم المقبل.

وقال هوسيه في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت: "ديفيز لم يتمم اتفاقه مع أي فريق حتى الآن، لديه العديد من الخيارات".

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وواصل "البقاء في بايرن ميونيخ هو خيار أيضا وأي معلومات أخرى هي غير حقيقية".

وينتهي تعاقد ديفيز مع بايرن بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني بداية من شهر يناير لينتقل لصفوفه في الموسم المقبل.

وشارك الظهير الكندي حتى الآن مع بايرن منذ بداية الموسم في 15 مباراة وتمكن من صناعة ثلاثة أهداف ولم يسجل.

ألفونسو ديفيز ريال مدريد بايرن ميونيخ
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