بعد 19 عاما.. صانع محتوى يفسد عودة تايسون للملاكمة

خسر الملاكم الأمريكي الشهير مايك تايسون النزال أمام مواطنه جايك بول في نزاله الرسمي الأول منذ 19 عاما.

وحسم جايك بول صانع المحتوى على وسائل الاجتماعي النزال أمام مايك تايسون بفارق كبير في النقاط.

وأخفق تايسون (58 عاما) في تسديد اللكمات الهامة خلال نزال من ثماني جولات، حسمه بول بفارق كبير بالنقاط (80-72، 79-73، 79-73).

واستخدم بول (27 عاما) سرعته وتحركاته للهيمنة على تايسون المتقدم في السن، ووضع بطل العالم السابق في الوزن الثقيل في مأزق عندما وجه له سلسلة من اللكمات في الجولة الثالثة.

وحصل تايسون بحسب تقارير على 20 مليون دولار أميركي لخوض النزال، وذلك بعد 19 عاما على نزاله الرسمي الأخير الذي خسره بالضربة القاضية ضد الإيرلندي كيفن ماكبرايد في 2005.

ولم ينجح تايسون سوى في تسديد لكمات قليلة أزعجت بول، أمام سبعين ألف متفرج في ملعب "إيه تي آند تي" في تكساس، وهو أحد ملاعب مونديال 2026 الذي يتسع لـ80 ألف متفرج.

وأظهرت الإحصائيات أن تايسون نجح في إصابة خصمه بـ18 لكمة من 97 محاولة، مقابل 78 لبول من 278 محاولة.

ومع اقتراب النزال من لحظاته الأخيرة، انحنى بول احتراما لتايسون قبل أن يرن الجرس معلنا نهاية النزال.