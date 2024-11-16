بعد 19 عاما.. صانع محتوى يفسد عودة تايسون للملاكمة

السبت، 16 نوفمبر 2024 - 14:33

كتب : FilGoal

مايك تايسون - جيك بول

خسر الملاكم الأمريكي الشهير مايك تايسون النزال أمام مواطنه جايك بول في نزاله الرسمي الأول منذ 19 عاما.

وحسم جايك بول صانع المحتوى على وسائل الاجتماعي النزال أمام مايك تايسون بفارق كبير في النقاط.

وأخفق تايسون (58 عاما) في تسديد اللكمات الهامة خلال نزال من ثماني جولات، حسمه بول بفارق كبير بالنقاط (80-72، 79-73، 79-73).

أخبار متعلقة:
ملاكمة - زياد المعيوف يحسم أول نزال خارج السعودية هل تغيب الملاكمة عن أولمبياد لوس أنجلوس 2028؟ موعد حاسم لحل الأزمة أولمبياد باريس - التايوانية تينج على خطى إيمان خليف.. وتحقق ذهبية الأولى في الملاكمة لبلادها أولمبياد باريس - اتهامات وشائعات؟ لا مشكلة.. إيمان خليف تحصد ذهبية الملاكمة لـ الجزائر

واستخدم بول (27 عاما) سرعته وتحركاته للهيمنة على تايسون المتقدم في السن، ووضع بطل العالم السابق في الوزن الثقيل في مأزق عندما وجه له سلسلة من اللكمات في الجولة الثالثة.

وحصل تايسون بحسب تقارير على 20 مليون دولار أميركي لخوض النزال، وذلك بعد 19 عاما على نزاله الرسمي الأخير الذي خسره بالضربة القاضية ضد الإيرلندي كيفن ماكبرايد في 2005.

ولم ينجح تايسون سوى في تسديد لكمات قليلة أزعجت بول، أمام سبعين ألف متفرج في ملعب "إيه تي آند تي" في تكساس، وهو أحد ملاعب مونديال 2026 الذي يتسع لـ80 ألف متفرج.

وأظهرت الإحصائيات أن تايسون نجح في إصابة خصمه بـ18 لكمة من 97 محاولة، مقابل 78 لبول من 278 محاولة.

ومع اقتراب النزال من لحظاته الأخيرة، انحنى بول احتراما لتايسون قبل أن يرن الجرس معلنا نهاية النزال.

مايك تايسون الملاكمة
نرشح لكم
تنس طاولة – ريمونتادا عمر عصر تقود اتحاد جدة للفوز ببطولة كأس غرب آسيا عمرو مصيلحي رئيسا للاتحاد المصري لكرة السلة كرة يد - الكشف عن مباريات ثمن نهائي كأس مصر بعد احترافه اللعبة.. دييجو فورلان يخسر مباراته الأولى في عالم التنس كرة طائرة - تتويج سيدات الزمالك لأفضل فريق بجائزة فاطمة بنت مبارك كرة طائرة - من أجل منحة دراسية.. حمزة الصافي ينضم إلى شباب أهلي دبي كرة سلة - بدلا من ديكسون.. الاتحاد السكندري يعلن تعاقده مع ويليام شيري الخطيب يهنيء سيدات سلة الأهلي بعد التتويج بكأس السوبر
أخر الأخبار
عضو الإسماعيلي: دفعنا 90 مليون جنيه لـ 3 لاعبين.. وقدرات غزل المحلة الشرائية تفوقنا ساعة | الدوري المصري
أحمد سامي: هذه كانت مشاكل ربيعة.. و"اللاعب الذي لم يفهم سيحفظ" ساعة | الدوري المصري
نائب رئيس المصري: تمييز الأندية الجماهيرية جائز دستوريا.. وهذا ما نريده من أبو ريدة ساعة | الدوري المصري
محامي كهربا عن محضر الزمالك: فضل انتظار قضية فتوح لأنه صديقه.. وهذا ما كنت أتوقعه من الأبيض ساعة | الدوري المصري
ألمانيا تسحق البوسنة بسباعية.. وهولندا تهزم المجر في مباراة شهدت حالة طبية صعبة ساعة | الكرة الأوروبية
محامي فتوح: هذا موقف الاستئناف وحقيقة "الرأفة".. ولا مكان للأهلي والزمالك في هذه الأمور ساعة | الدوري المصري
تصفيات أمم إفريقيا - 3 منتخبات عربية.. سيناريوهات حسم الـ 5 مقاعد المتبقية قبل الجولة الأخيرة 2 ساعة | الكرة الإفريقية
والده: أشرف داري تعافى من الإصابة وهذا موعد عودته.. والركراكي يتابع حالته 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تغيير موعد انطلاق مباراة مصر وبوتسوانا 2 محامي إمام عاشور لـ في الجول: سنطعن ضد حكم حبسه بالمعارضة وسيتم إيقاف التنفيذ 3 مرموش التاريخي يقود فرانكفورت للفوز بثلاثية لتفادي عودة شتوتجارت القاتلة 4 بعد استدعائه لمنتخب مصر.. تأجيل حفل زفاف محمد ربيعة