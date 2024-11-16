النصر يستعيد خدمات تاليسكا

السبت، 16 نوفمبر 2024 - 14:09

كتب : FilGoal

أندرسون تاليسكا

استعاد النصر السعودي خدمات البرازيلي أندرسون تاليسكا بعد تعافيه من الإصابة.

وتعرض تاليسكا للإصابة خلال مباراة النصر أمام الرياض بالدوري السعودي.

وبات تاليسكا جاهزا لتعزيز صفوف النصر بعد تعافيه من آلام العضلة الأمامية، مبديا جاهزيته للالتحاق بالتدريبات.

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واضطر الإيطالي ستيفانو بيولي، مدرب النصر إلى استبدال تاليسكا خلال مواجهة الرياض بعد أن شعر بآلم في عضلة الفخذ.

ويستعد النصر لمواجهة القادسية يوم 22 نوفمبر الجاري ضمن الجولة 11 من الدوري السعودي.

الجناح البرازيلي لعب في الموسم الحالي 17 مباراة مع النصر وسجل 8 اأهداف.

وبشكل عام لعب تاليسكا 102 مباراة مع النصر وسجل 76 هدفا وصنع 10 آخرين.

النصر السعودي تاليسكا
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