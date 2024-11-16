استدعاء بابلو باريوس لمنتخب إسبانيا لأول مرة في مسيرته

السبت، 16 نوفمبر 2024 - 13:54

كتب : FilGoal

بابلو باريوس

أعلن منتخب إسبانيا ضم بابلو باريوس لاعب أتليتكو مدريد لدعم صفوفه قبل مواجهة سويسرا.

بابلو باريوس

النادي : أتليتكو مدريد

إسبانيا

ويستعد منتخب إسبانيا لمواجهة سويسرا في الجولة السادسة من دور مجموعات دوري الأمم الأوروبية.

وينضم باريوس إلى منتخب إسبانيا الأول لأول مرة في مسيرته.

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وسبق لباريوس اللعب 7 مباريات مع منتخب إسبانيا تحت 21 عاما كما شارك في أولبياد باريس 2024.

لاعب الوسط صاحب الـ 21 عاما شارك خلال الموسم الحالي مع أتليتكو مدريد في 9 مبارياو صنع خلالها هدفا ولم يسجل.

وكان منتحب إسبانيا قد فاز أمس الجمعة على الدنمارك بهدفين مقابل هدف.

وضمن منتخب إسبانيا تصدر المجموعة الرابع بالمستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية وضمن التأهل لنصف النهائي.

ويحمل منتحب إسبانيا لقب دوري الأمم الأوروبية بنسخته الماضية، كما يحمل لقب يورو 2024.

بابلو باريوس أتليتكو مدريد إسبانيا
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