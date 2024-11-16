رونالدو: قد أعتزل خلال عام أو عامين

السبت، 16 نوفمبر 2024 - 13:22

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - البرتغال

كشف كريستيانو رونالدولاعب النصر ومنتخب البرتغال على إمكانية اعتزال كرة القدم خلال عام أو عامين.

كريستيانو رونالدو

النادي : النصر

وفاز البرتغال على بولندا بخمسة أهداف مقابل هدف في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري الأمم الأوروبية.

وقال رونالدو للصحفيين عقب المباراة: "أريد فقط الاستمتاع أحضر لاعتزال كرة القدم الذي يجب أن يحدث وربما في عام أو عامين لا أعرف".

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وأضاف "سأبلغ 40 عاما قريبا وحقا أريد الاستمتاع قدر المستطاع طالما لا زلت أشعر بالحافز وفي اليوم الذي لا أشعر فيه كذلك سأعتزل".

وسجل رونالدو هدفين في المباراة أحدهما بمقصية رائعة ليصلإلى الهدف رقم 910 خلال مسيرته بكرة القدم.

وضمن منتخب البرتغال الوصول لنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

كريستيانو رونالدو البرتغال
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