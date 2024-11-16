ناجلسمان: الشكوى من ضغط المباريات؟ إذا اختلف الوضع فستختلف معه الرواتب

يرفض جوليان ناجلسمان مدرب منتخب ألمانيا الشكوى من ضغط المباريات على غرار بعض اللاعبين.

ويستعد منتخب ألمانيا لمواجهة البوسنة والهرسك ضمن دوري الأمم الأوروبية.

وكان منتخب ألمانيا قد ضمن التأهل إلى دور الثمانية وتسعى لحسم صدارة المجموعة الثالثة.

وقال ناجلسمان في تصريحات للصحفيين: "بالنسبة لي من الصعب الشكوى بشأن ضغط المباريات فعندما يكون هناك تسويق كبير حينها تكون رواتبنا كالتي نتقاضاها. إذا اختلف الوضع فستختلف معه الرواتب".

وأضاف" لا أشعر بالارتياح تجاه هذا الأمر. تعتمد هذه الصناعة على خلفية مالية. إنها حقيقة بالنسبة لي أيضا".

واشتكى بعض اللاعبون على غرار رودري نجم مانشستر سيتي، وجول كوندي مدافع برشلونة من ضغط المباريات.

ويعاني اللاعبون خاصة الدوليون من ضغط وتوالي المباريات خاصة مع استحداث النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية 2025.

وتقام كأس العالم للأندية في أمريكا بمشاركة 32 فريقا على أن يقام النهائي في 13 يوليو المقبل.

المباراة النهائية ستكون قبل أسابيع من انطلاق الموسم الجديد من بطولات الدوري والذي ينتهي قبل كأس العالم 2026.