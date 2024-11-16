الحكم بحبس أحمد فتوح لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ

قضت محكمة جنايات مطروح مساء اليوم السبت بحبس أحمد فتوح لاعب الزمالك لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات بتهمة القتل الخطأ والقيادة تحت تأثير مواد مخدرة.

أحمد فتوح النادي : الزمالك الزمالك

كما قررت المحكمة تغريم اللاعب 20 ألف جنيه وإلغاء رخصة قيادته.

إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات يعني أن في حالة ارتكاب فتوح لقضية مشابهة خلال تلك الفترة فيتم تنفيذ الحكم الموقف تنفيذه.

وغاب فتوح لمدة طويلة عن صفوف الزمالك بعد حادث وقع على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، حيث صدم اللاعب أمين شرطة بسيارته.

وأسفر الحادث عن وفاة أمين الشرطة.

وقررت أسرة الضحية التصالح مع فتوح خلال الجلسة الماضية من المحاكمة ليتم الإفراج عن اللاعب.

وعاد فتوح للمشاركة مع الزمالك وظهر في أول مباراتين بالدوري المصري.

وسيحق للاعب السفر مع الفريق خلال الفترة المقبلة لمباريات خارج مصر بشكل طبيعي.

وسيغادر اللاعب قاعة المحكمة متجها إلى منزله بشكل طبيعي بعد قليل بعد إنهاء إجراءات إخلاء سبيله بشكل نهائي.