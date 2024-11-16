برشلونة يؤمن بقاء فيكي لوبيز حتى 2028

نجح برشلونة في تأمين فيكي لوبيز مهاجمة فريق السيدات بالنادي الكتالوني.

وتلعب لوبيز ضمن صفوف برشلونة منذ صيف 2022 حينما كان عمرها 16 عاما فقط.

وأعلن برشلونة تمديد عقد فيكي لوبيز حتى صيف 2028.

ومددت فيكي لوبيز تعاقدها بحضور خوان لابورتا رئيس برشلونة، وتشافي بويج المدير المسؤول عن كرة القدم النسائية، ومارك فيفيس المدير الرياضي لسيدات برشلونة.

وتعد فيكي لوبيز واحدة من أكثر المواهب الشابة الواعدة في العالم.

ولعبت صاحبة الـ18 عاما دورا رئيسيا في الفوز بلقبين في الدوري وكأسين في دوري أبطال أوروبا.

وخلال الموسم الحالي سجلت فيكي لوبيز 3 أهداف في الجزء الأول من الموسم الجاري.