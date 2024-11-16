بزجاجة هندوراسية.. إصابة قوية في رأس خافيير أجيري

السبت، 16 نوفمبر 2024 - 12:01

كتب : FilGoal

إصابة خافيير أجيري مدرب المكسيك

تعرض خافيير أجيري مدرب المكسيك لإصابة قوية في الرأس بعد اعتداء من جماهير الهندوراس.

وفاز منتخب هندوراس على المكسيك بهدفين دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الأول بربع نهائي دوري أمم كوناكاف.

لويس بالما سجل هدفي هندوراس في المباراة لينصر فريقه.

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وأثناء المباراة دخل أجيري في جدالات لفظية مع جماهير هندوراس.

عقب نهاية المباراة وأثناء مصافحته لمدرب هندوراس ألقت الجماهير زجاجات على المدرب المكسيكي وأصابته أحدها في الرأس مما تسبب في نزيفه بشكل قوي.

وحصل أجيري على 4 غرز في الرأس لعلاج الإصابة وإيقاف النذيف.

وستقام مباراة الإياب على ملعب المكسيك يوم الأربعاء 20 نوفمبر الجاري.

وسبق لأجيري قيادة منتخب مصر فنيا خلال كأس أمم إفريقيا 2019.

وتولى أجيري تدريب المكسيك منذ الصيف الماضي بعد رحيله عن تدريب ريال مايوركا.

خافيير أجيري المكسيك الهندوراس
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