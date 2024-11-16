حقيقة مفاوضات النصر مع سعود عبد الحميد.. وبند ملزم من الهلال لـ روما

ترددت أنباء عن رغبة نادي النصر السعودي في التعاقد مع الدولي سعود عبد الحميد لاعب روما الإيطالي.

وانتقل عبد الحميد إلى روما بداية الموسم الجاري قادما من نادي الهلال.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن نادي النصر لم يدخل في مفاوضات رسمية لضم سعود عبد الحميد.

وأوضحت التقارير ذاتها أن نادي روما الإيطالي ملزم بإبلاغ الهلال عن أي عرض سعودي لضم اللاعب.

وأضافت أن البند يمنح الهلال الأولوية في استعادة سعود عبد الحميد حال قرر النادي الأزرق دفع المبلغ المعروض وموافقة اللاعب على العودة لصفوفه.

سعود عبد الحميد لم يثبت اقدامه في تجربته الأوروبية الاولى حتى الآن، إذ لعب 4 مباريات فقط مع روما منذ انتقاله إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وسبق للدولي السعودي الذي بدأ مسيرته مع اتحاد جدة، تمثيل الهلال في الفترة من يناير 2022 حتى صيف 2025.

وحصل سعود عبد الحميد مع الهلال على بطولتين للدوري السعودي ومثلهما كأس الملك، وبطولتي السوبر السعودي.