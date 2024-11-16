بسيناريو خرافي في الـ +100.. أوروجواي تفوز على كولومبيا في دقائق الأخيرة

حقق منتخب أوروجواي فوزا قاتلا على كولومبيا بثلاثة أهدااف مقابل هدفين في مباراة أقيمت على ملعب سينتيناريو بالجولة 11 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالك 2026.

الفوز رفع رصيد أوروجواي للنقطة 19 في المركز الثاني بجدول الترتيب بفارق الأهداف عن كولومبيا صاحبة المركز الثالث وبفارق 3 نقاط عن الأرجنتين المتصدرة.

وتمكن منتخب أوروجواي من تحقيق الفوز الأول له بعد 8 مباريات في جميع البطولات، كما أحرز هدفه الأول بعد صيام 4 مباريات.

تقدم منتخب كولومبيا بالهدف الأول في الدقيقة 31 عن طريق خوان فيرناندو كوينتيرو من ركلة حرة مباشرة نفذها بشكل رائع.

وبالشوط الثاني كانت الإثارة حاضرة بشكل أكبر والبداية كانت عن طريق أوروجواي التي أدركت التعادل في الدقيقة 57 عن طريق دافينسون سانشيز بالخطأ في مرماه.

وبعد ثلاث دقائق أضاف رودريجو أجيري الهدف الثاني لأوروجواي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

الإثارة الأبر كانت بالوقت بدل من الضائع، إذ تمكن منتخب كولومبيا من تسجيل التعادل في الـ 96 عن طريق كارلوس جوميز بعد ارتباك داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 111 سجل مانويل أوجارتي هدف الفوز لأوروجواي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

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وفي أخرى أقيمت بنفس التوقيت تعادلت بيرو مع تشيلي في مباراة أقيمت على ملعب الأول.

التعادل لم ينفع الفريقين إذ ارتفع رصيد بيرو للنقطة السابعة في المركز التاسع، كما ارتفع رصيد تشيلي للنقطة السادسة في المركز العاشر والأخير.

ويتأهل أصحاب أول 6 مراكز مباشرة إلى كأس العالم 2026، بينما يلعب صاحب المركز السابع في ملحق عالمي قد يؤهله للبطولة.