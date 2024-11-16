مواعيد مباريات السبت 16 نوفمبر - ألمانيا وهولندا.. ومباراتين في تصفيات كأس إفريقيا

يشهد اليوم السبت الموافق 16 نوفمبر2024 مجموعة من المباريات على المستوى الدولي حول العالم.

ويقدم لكم filgoal.com مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 16 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة.

وفي دوري الأمم الأوروبية يلعب منتخب ألمانيا ضد البوسنة والهرسك، فيما تواجه هولندا نظيرتها المجر.

وتستكمل اليوم مباريات التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025 المقرر إقامتها بالمغرب.

وتقام اليوم مباراتي غينيا ضد الكونغو الديموقراطية، وإثيوبيا أمام تنزانيا.

للاطلاع على جميع مباريات اليوم من هنا.

دوري الأمم الأوروبية

هولند × المجر ..تقام المباراة في تمام الساعة الساعة العاشرة إلا ربع مساء.. وتذاع على بي إن سبورتس 2.

ألمانيا × البوسنة والهرسك.. تقام المباراة في تمام الساعة الساعة العاشرة إلا ربع مساء.. وتذاع على بي إن سبورتس 1.

تصفيات كأس إفريقيا

إثيوبيا × تنزانيا.. تقام المباراة في تمام الساعة الساعة 6:00 مساء.. وتذاع على بي إن سبورتس 2.

غينيا × الكونغو الديموقراطية.. تقام المباراة في تمام الساعة الساعة 9:00 مساء.. وتذاع على بي إن سبورتس 5.