تصفيات أمم إفريقيا - بعد رباعية الذهاب.. المغرب تكتسح الجابون على أرضها بخماسية

السبت، 16 نوفمبر 2024 - 01:11

كتب : FilGoal

براهيم دياز - المغرب

اكتسح منتخب المغرب مستضيفه الجابون بنتيجة 5-1 في الجولة الخامسة من تصفيات أمم إفريقيا 2025.

ويعد منتخب المغرب الوحيد في التصفيات الذي حصد العلامة الكاملة بعد خوض 5 مباريات.

وتأهل منتخب المغرب مسبقا من الشهر الماضي للبطولة التي يستضيفها على أراضيه في ديسمبر 2025.

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فيما حسم منتخب الجابون تأهله الخميس قبل أن يلعب بفضل فوز ليسوتو على إفريقيا الوسطى.

وتقدم دينيس بوانجا بتسديدة مقوسة رائعة في الشباك بالهدف الأول في الدقيقة 4.

وفي الدقيقة 17 رد جمال حركاس برأسية قوية في شباك الفهود بعد ركلة حرة نفذها أشرف حكيمي.

وفي ظرف 3 دقائق سجل براهيم دياز ثنائية لأسود الأطلس في الدقيقتين 20 و23 من متابعة في الهدفين لركنيتين.

في الشوط الثاني سجل البديل يوسف النصيري الهدف الرابع في الدقيقة 81.

وأنهى إسماعيل صابيري اللقاء بالهدف الخامس في الدقيقة 90.

وكان منتخب المغرب قد اكتسح الجابون ذهابا بنتيجة 4-1.

وبذلك ظل المغرب في الصدارة برصيد 15 نقطة ويليه الجابون برصيد 7 نقاط.

فيما يمتلك منتخب ليسوتو 4 نقاط في المركز الثالث، وأخيرا يتذيل منتخب إفريقيا الوسطى الترتيب برصيد 3 نقاط.

المغرب الجابون تصفيات أمم إفريقيا
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