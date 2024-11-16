وكيله: كولر يعمل حتى الفجر وسعيد في الأهلي.. ووجود رمضان انعكس على الفريق

شدد دينو لامبرتي وكيل مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي على رغبة السويسري في الاستمرار مع الفريق لتحقيق مزيد من النجاحات.

وقال دينو لامبرتي عبر أم بي سي مصر 2: "كولر فخور بما حققه مع الأهلي والتتويج بـ 11 لقبا".

وأضاف "تواصلت مع كولر في وقت سابق في الثالثة فجرا وكان يعمل وقتها على تحليل مباراة لمعرفة نقاط الضعف والقوة وهو ما يُظهر شغفه وتركيزه في التفاصيل".

وأكمل "كولر تعرض للعديد الإصابات خلال مسيرته كلاعب وهو ما شكّل شخصيته كلاعب ومدرب وإنسان، وهو سعيد بوجوده في الأهلي، ولابد للنظر للمستقبل ويجب دعم جماهير الفريق لتحقيق مزيد من الألقاب".

وشدد "من الطبيعي بعد تحقيق نجاحات كبيرة أن تأتي عروضا، كولر سعيد وفخور كونه شخصا مطلوبا، الكل يدعم كولر في الأهلي والتقدير الذي يحظى به في الأهلي يجعله سعيدا بالاستمرار".

وتابع "كولر ينظر لمستقبله بشكل إيجابي مع الأهلي، يريد إيصال الفريق لنقاط أبعد وكذلك تطوير اللاعبين، وهو يحقق النجاحات رفقة فريق طاقمه الفني الكبير".

وأكمل "إذا رأى كولر وجود حاجة لتدعيم الفريق سيتواصل مع المسؤولين لضم صفقات جديدة في يناير المقبل".

وواصل "كولر تلقى خبر تعيين محمد رمضان كمدير رياضي بشكل إيجابي، ومع الوقت تأكد أن الاختيار كان جيد جدا، لأن مساعدة محمد رمضان يومية وهو ما ينعكس على النتائج، والتعاون بينهما في قمة الاحترام".

وأتم "لم أتعامل كثيرا مع محمد رمضان لكنني تواصلت معه وهو شخص محترف جدا شعرت بالاحترام تجاه والطاقة في الجهاز الفني رائعة جدا".

🔥🔥حصريا .. وكيل مارسيل كولر يكشف لإبراهيم فايق سر تمسك المدرب السويسري بالبقاء مع الاهلي وسعادته بجماهير النادي الاحمر شاهدوا #الكورة_مع_فايق على #MBCMASR2 من الجمعة إلى الثلاثاء 11م بتوقيت القاهرة من هنا https://t.co/owPkmI66Wc#عالقهوة_مع_فايق pic.twitter.com/SKMo1MgjCK — MBC MASR 2 (@mbcmasr2) November 15, 2024

ويستعد الأهلي للقاء الاتحاد السكندري يوم الجمعة المقبل في ثالث جولات الدوري المصري.