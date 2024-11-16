دوري الأمم الأوروبية - مقصية رونالدو تنقذ مودريتش ورفاقه في سحق البرتغال لبولندا

السبت، 16 نوفمبر 2024 - 00:36

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - البرتغال

سحقت البرتغال ضيفتها بولندا بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد في الجولة الخامسة لمنافسات التصنيف الأول في دوري الأمم الأوروبية.

تقدم منتخب البرتغال بهدف رافاييل لياو نجم ميلان في الدقيقة 59، بصناعة نونو مينديش.

وفي الدقيقة 72 سجل كريستيانو رونالدو أسطورة البرتغال ونجم النصر السعودي الهدف الثاني من ركلة جزاء.

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وأضاف برونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد الهدف الثالث في الدقيقة 80، بعد تمريرة من فيتينيا لاعب باريس سان جيرمان.

وفي الدقيقة 83 أضاف بيدرو نيتو لاعب تشيلسي الهدف الرابع بصناعة رونالدو.

الدون الذي سجل وصنع بالفعل، ختم المباراة خير ختام بمقصية رائعة في الدقيقة 87 بعد عرضية من فيتينيا.

ومتأخرا للغاية، قلص دومينيك مارتشوك الفارق بهدف بولندا الوحيد في الدقيقة 88.

على الجانب الآخر خسرت كرواتيا على يد مضيفتها اسكتلندا بهدف دون رد.

وشهدت المباراة طرد بيتار سوسيتش لاعب منتخب كرواتيا في الدقيقة 44 للإنذار الثاني.

كما تلقى لوكا مودريتش نجم ريال مدريد إنذارا كلفه الغياب عن المباراة المقبلة.

وسجل جون ماكجين هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 86.

لحسن حظ كرواتيا، فإن سحق البرتغال لبولندا يعني ضمان تأهلها إلى ربع النهائي برصيد 7 نقاط في المركز الثاني، بفارق 3 نقاط وأفضلية المواجهات المباشرة عن بولندا الرابع.

أما فوز اسكتنلدا فقد أدى إلى مباراة في غاية الإثارة، حيث تساوت مع بولندا عند 4 نقاط لكل منهما، وتحتاج للفوز عليها في المباراة الأخيرة لتفادي الهبوط المحتوم بالمركز الرابع، واللعب على ملحق الصعود والهبوط بالمركز الثالث.

بولندا يكفيها التعادل في هذا اللقاء الأخير، نظرا لتفوقها ذهابا على اسكتلندا بنتيجة 3-2.

وبطبيعة الحال البرتغال على الصدارة والتأهل المحسوم برصيد 13 نقطة.

كريستيانو رونالدو البرتغال دوري الأمم الأوروبية
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