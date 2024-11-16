دوري الأمم الأوروبية - غاب يامال؟ لا مشكلة.. إسبانيا تؤمن الصدارة بالفوز على الدنمارك

تغلب منتخب إسبانيا على مضيفه منتخب الدنمارك بهدفين مقابل هدف وحيد في الجولة الخامسة لمنافسات التصنيف الأول في دوري الأمم الأوروبية.

وغاب لامين يامال نجم برشلونة بداعي الإصابة، ليشارك ميكيل أويارزابال نجم ريال سوسييداد بدلا منه.

إسبانيا لم تخسر خلال آخر 15 مباراة بواقع 13 انتصارا وتعادلين، وجميع هذه المباريات جاءت تحت قيادة لويس دي لا فوينتي.

وهذه ثاني أفضل سلسلة لا هزيمة في تاريخ إسبانيا بعد 20 مباراة متتالية تحت قيادة جولين لوبيتيجي.

وجاء تشكيل إسبانيا كالتالي:

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: بيدرو بورو - داني فيفيان - أيميريك لابورت - مارك كوكوريا

خط الوسط: مارتن زوبيمندي - داني أولمو - ميكيل ميرينو

خط الهجوم: ميكيل أويارزابال - أيوزي بيريز - أليكس باينا

أويارزابال لم يخيب الآمال، حيث سجل في الدقيقة 15 هدف التقدم بعد تمريرة من أيوزي بيريز.

وفي الدقيقة 58 سجل بيريز بنفسه الهدف الثاني، بصناعة داني أولمو نجم برشلونة الجديد.

وأتى فابيان رويز بدلا من أليكس باينا في الدقيقة 61، في أول تغييرات الماتادور.

على الجانب الآخر حل ميكيل دامسجارد وجوستاف إيزاكسن بدلا من كريستيان نورجارد وألبرت جرونبايك.

وفي الدقيقة 69 أجرى منتخب إسبانيا 3 تبديلات بنزول نيكو ويليامز وألفارو موراتا وواعد برشلونة مارك كاسادو، بدلا من أولمو وبيريز ومارتن زوبيمندي.

وتلقى أويارزابال إنذارا في الدقيقة 74 حسم غيابه عن المباراة الأخيرة في دور المجموعات أمام سويسرا.

المصير ذاته تعرض له بيير هويبير لاعب الدنمارك، الذي سيغيب عن موقعة حسم الصعود أمام صربيا بسبب إنذار في الدقيقة 79.

وأتى بيدري بدلا من ميكيل ميرينو في الدقيقة 80.

بينما قلص منتخب الدنمارك الفارق بهدف البديل جوستاف إيزاكسن في الدقيقة 84.

منتخب الدنمارك تعرض لغياب جديد وهو يواكيم أندرسن الذي تلقى إنذارا في الدقيقة 90.

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على الجانب الآخر تعادل منتخب صربيا مع سويسرا بهدف لكل فريق، ليحافظ على آماله حتى النهاية.

تقدم منتخب سويسرات في الدقيقة 78 بهدف زكي العمدوني، بعد تمريرة حاسمة من ريمو فرولر.

وتعادل أليكسا تيرزيتش لصربيا في الدقيقة 88 بصناعة دوسان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس، واحتفل على طريقة كريستيانو رونالدو.

النتائج تركت إسبانيا بصدارة محسومة برصيد 13 نقطة، وتأهل سبق ضمانه إلى ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.

منتخب الدنمارك في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ويحتاج لتفادي الخسارة أمام صربيا الثالث (5 نقاط) في الجولة الأخيرة.

الثالث سيذهب لملاقاة أحد أصحاب المركز الثاني لمجموعات التصنيف الثاني في ملحق الصعود والهبوط، أما المقعد الرابع الذي حسمته سويسرا برصيد نقطتين وخسارة أفضلية المواجهات المباشرة أمام صربيا، فيذهب للتصنيف الثاني مباشرة.