محمد ربيعة: لم أشعر أنني قدمت أفضل أداء لي ضد كاب فيردي

لم يشعر محمد ربيعة لاعب منتخب مصر بأنه قدم أفضل أداء له في ظهوره الأول بقميص الفراعنة.

وخاض مدافع سموحة أول مباراة رسمية له بقميص المنتخب ضد كاب فيردي في التعادل 1-1 بتصفيات أمم إفريقيا.

وقال محمد ربيعة عبر أون تايم سبورتس: "أشكر حسام حسن على ثقته، وكنت أتمنى تحقيق الفوز في أول مباراة دولية لي مع منتخب مصر، لكننا تعادلنا مع فريق قوي على أرضه".

وأضاف "اللاعبون الكبار تحدثوا معي وقبلهم حسام حسن، لم أشعر أنني قدمت أفضل أداء لي وسأحاول تقديم المزيد في المباريات المقبلة".

وأتم "أحمد سامي كان سببا في تواجدي مع منتخب مصر وأشكره على مجهوده معي، وعقب عودتي لسموحة سأعقد جلسة معه من أجل التنسيق بشأن موعد حفل زفافي".

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وتعادل منتخب مصر إيجابيا اليوم الجمعة بهدف لمثله مع كاب فيردي في ملعب برايا في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من التصفيات ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

افتتح طاهر محمد طاهر أهداف المباراة في الدقيقة 35.

وأدرك ريان مينديز التعادل لكاب فيردي في الدقيقة 63 من ركلة جزاء.

وأصبح ذلك الهدف هو أول مرة تهتز فيها شباك منتخب مصر في التصفيات.

بتلك النتائج يتصدر منتخب مصر المجموعة بـ13 نقطة وكان قد ضمن تأهله لأمم إفريقيا 2025 متصدرا.

يليه منتخب بوتسوانا بسبع نقاط ثم كاب فيردي بأربع نقاط بفارق المواجهات المباشرة عن موريتانيا.

وبذلك تأكد إقصاء منتخب كاب فيردي من التأهل للبطولة وذلك بسبب خسارته لمباراتيه ضد بوتسوانا.

أما منتخب موريتانيا فقد قدم الفراعنة هدية له بإيقاف كاب فيردي ومباراتهما في الجولة الأخيرة ستكون تحصيل حاصل للأخير.

لكن يحتاج منتخب موريتانيا للفوز على كاب فيردي مع انتصار مصر على بوتسوانا في القاهرة ليتأهل المرابطون لأمم إفريقيا.

وسيغيب منتخب كاب فيردي عن البطولة بعدما لازمته عقدة التأهل الثالث على التوالي، إذ أنه شارك في نسختي 2013 و2015 وفشل في التواجد في 2019 و2017.

وبعدها عاد للمشاركة في نسختي 2021 و2023 وفشل في التأهل لـ2025.