طاهر: اجتهد دائما وربما لم يكن ذلك واضحا.. ومع الوقت سيزداد الانسجام في المنتخب

الجمعة، 15 نوفمبر 2024 - 23:37

كتب : FilGoal

طاهر محمد طاهر - منتخب مصر - كاب فيردي

تقدم طاهر محمد طاهر لاعب منتخب مصر بالشكر لـ حسام حسن المدير الفني لـ الفراعنة عقب خوضه أول مباراة كأساسي بقميص المنتخب.

وسجل طاهر هدفا في تعادل منتخب مصر مع كاب فيردي في تصفيات أمم إفريقيا 2025.

طاهر محمد طاهر لاعب منتخب مصر عبر أون تايم سبورتس: "أشكر حسام حسن على ثقته بي، وتحدث معي بشكل إيجابي منذ انضمامي للمنتخب، واستطعت أن أكون على قدر المسؤولية".

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وأضاف "كنا نريد العودة بالانتصار لكننا حققنا نقطة التعادل".

وأكمل "اجتهد دائما وربما لم يكن ذلك واضحا لأنني لم أسجل أو أصنع كثيرا، لكن في الموسم الجاري أساهم تهديفيا بشكل جيد وسأستمر في ذلك".

وأتم "كل من انضم لمنتخب مصر على أعلى مستوى، وشعرنا بالقلق في البداية لكن رغم ذلك كنا أقرب لبعضنا البعض في الملعب ولم يشكل الخصم أي خطورة خاصة في الشوط الأول، ومع الوقت سيزداد الانسجام".

وتعادل منتخب مصر إيجابيا اليوم الجمعة بهدف لمثله مع كاب فيردي في ملعب برايا في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من التصفيات ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

افتتح طاهر محمد طاهر أهداف المباراة في الدقيقة 35.

وأدرك ريان مينديز التعادل لكاب فيردي في الدقيقة 63 من ركلة جزاء.

وأصبح ذلك الهدف هو أول مرة تهتز فيها شباك منتخب مصر في التصفيات.

بتلك النتائج يتصدر منتخب مصر المجموعة بـ13 نقطة وكان قد ضمن تأهله لأمم إفريقيا 2025 متصدرا.

يليه منتخب بوتسوانا بسبع نقاط ثم كاب فيردي بأربع نقاط بفارق المواجهات المباشرة عن موريتانيا.

وبذلك تأكد إقصاء منتخب كاب فيردي من التأهل للبطولة وذلك بسبب خسارته لمباراتيه ضد بوتسوانا.

أما منتخب موريتانيا فقد قدم الفراعنة هدية له بإيقاف كاب فيردي ومباراتهما في الجولة الأخيرة ستكون تحصيل حاصل للأخير.

لكن يحتاج منتخب موريتانيا للفوز على كاب فيردي مع انتصار مصر على بوتسوانا في القاهرة ليتأهل المرابطون لأمم إفريقيا.

وسيغيب منتخب كاب فيردي عن البطولة بعدما لازمته عقدة التأهل الثالث على التوالي، إذ أنه شارك في نسختي 2013 و2015 وفشل في التواجد في 2019 و2017.

وبعدها عاد للمشاركة في نسختي 2021 و2023 وفشل في التأهل لـ2025.

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