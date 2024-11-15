إبراهيم حسن: صابر أقسم إنها ليست ركلة جزاء.. وبعض اللاعبين بحاجة لخفض الغرور

الجمعة، 15 نوفمبر 2024 - 23:28

كتب : FilGoal

منتخب مصر - إبراهيم حسن

أبدى إبراهيم حسن مدير منتخب مصر انزعاجه من التقليل من عمل الجهاز الفني مع المنتخب، كما وجه رسالة لبعض اللاعبين دون تحديد أسمائهم.

وقال حسن في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2: "لا يوجد منتخب في العالم يلعب بهذا الأداء في غياب 10 ركائز أساسية".

وأضاف "حين يغيب صلاح وتريزيجيه ومرموش ومحمد هاني ومروان عطية ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وخالد صبحي يجب أن نوسع دائرة الاختيارات".

وكشف "لبعض اللاعبين وهم يعرفون أنفسهم، أقول لهم إننا يجب أن نبذل ما لدينا ونخفض الأنا والغرور".

وأوضح "الكل يجب أن يركز وشرف لنا أن يتواجدوا مع منتخب مصر. لا يوجد لاعب ممنوع من التواجد ونتمنى تركيز الجميع لأننا سنعود إلى تصفيات كأس العالم في مارس".

وتساءل "لماذا تقلل من الجهاز الفني وعمله؟ هناك من يقول إننا تأهلنا لكأس الأمم وتأهلنا محسوم لكأس العالم وهذا ليس شيئا، بينما لم يكن المنتخب يصل من قبل".

وعن ركلة جزاء كاب فيردي قال: "إنها غير صحيحة. محمود صابر أقسم لي إنه لم يلمس لاعب كاب فيردي. كان هناك تصيد من الحكم. لأول مرة في حياتي أرى الحكم الرابع هو من يوجه القرارات".

ووقع منتخب مصر في فخ التعادل لأول مرة في مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025 وذلك ضد كاب فيردي.

وتعادل منتخب مصر إيجابيا اليوم الجمعة بهدف لمثله مع كاب فيردي في ملعب برايا في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من التصفيات ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

افتتح طاهر محمد طاهر أهداف المباراة في الدقيقة 35.

وأدرك ريان مينديز التعادل لكاب فيردي في الدقيقة 63 من ركلة جزاء.

وأصبح ذلك الهدف هو أول مرة تهتز فيها شباك منتخب مصر في التصفيات.

بتلك النتائج يتصدر منتخب مصر المجموعة بـ13 نقطة وكان قد ضمن تأهله لأمم إفريقيا 2025 متصدرا.

يليه منتخب بوتسوانا بسبع نقاط ثم كاب فيردي بأربع نقاط بفارق المواجهات المباشرة عن موريتانيا.

وبذلك تأكد إقصاء منتخب كاب فيردي من التأهل للبطولة وذلك بسبب خسارته لمباراتيه ضد بوتسوانا.

أما منتخب موريتانيا فقد قدم الفراعنة هدية له بإيقاف كاب فيردي ومباراتهما في الجولة الأخيرة ستكون تحصيل حاصل للأخير.

لكن يحتاج منتخب موريتانيا للفوز على كاب فيردي مع انتصار مصر على بوتسوانا في القاهرة ليتأهل المرابطون لأمم إفريقيا.

وسيغيب منتخب كاب فيردي عن البطولة بعدما لازمته عقدة التأهل الثالث على التوالي، إذ أنه شارك في نسختي 2013 و2015 وفشل في التواجد في 2019 و2017.

وبعدها عاد للمشاركة في نسختي 2021 و2023 وفشل في التأهل لـ2025.

إبراهيم حسن منتخب مصر
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