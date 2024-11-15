بالهدف الأسرع وآخر متأخر.. النصر الليبي يهزم الزمالك في مباراة اعتزال خالد حسين

فاز النصر الليبي على الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب شهداء بنينا في بنغازي، ضمن مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية.

سجل شادراك موزونجو وعبد السلام طبال هدفي النصر، بينما سجل جيفرسون كوستا هدف الزمالك.

وكان محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق يتواجد أيضا على مقاعد البدلاء، ثم قرر جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الدفع به على حساب أحمد عبد الرحيم "إيشو"، قبل دقائق قليلة من انطلاق المباراة.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: محمد عاطف – جيفرسون كوستا – أحمد رفاعي – أحمد محمود

خط الوسط: زياد كمال – سيف جعفر – مهاب ياسر

خط الهجوم: محمود عبد الرازق "شيكابالا" – حسام أشرف – كونراد ميشالاك

البدلاء: محمود الشناوي - أحمد مجدي - حسن أبو المعاطي - محمود بنتايك - عبد الله السعيد - أحمد عبد الرحيم "إيشو" - مصطفى شلبي - سيدي ندياي - ناصر منسي - سيف الجزيري

البداية أتت خاطفة بهدف بعد 13 ثانية للفريق الليبي، حيث مرت تمريرة من اليسار لتتجاوز دفاع الزمالك وتأتي تسديدة الكونغولي الديمقراطي شادراك موزونجو في الشباك.

وفي الدقيقة 8 توقفت المباراة بسبب طفل نزل الملعب حاملا علم فلسطين، ثم أهدى خالد حسين "شمروخ" ليشعله.

وفي الدقيقة 26 أدرك جيفرسون كوستا التعادل للأبيض برأسية، بدأت من بينية شيكابالا ورأسية حسام أشرف التي وصلت إلى كوستا.

وخرج خالد حسين أسطورة النصر الليبي بعد نصف ساعة من انطلاق المباراة.

ومع انطلاق الشوط الثاني خرج شيكابالا ليشارك أحمد عبد الرحيم إيشو.

وفي الدقيقة 63 حل سيدي ندياي بدلا من حسام أشرف.

وتألق محمد صبحي في الدقيقة 72 حيث أبعد انفرادا من عبد السلام طبال، ثم تصدى لتسديدة خطيرة أمام المرمى مباشرة من أحمد مكاري.

وبعد ذلك أصيب صبحي ليأتي محمود الشناوي بدلا منه، ثم أجرى جوميز 3 تبديلات أخرى بخروج جيفرسون كوستا ومهاب ياسر ومحمود بنتايك ونزول حسن أبو المعاطي وسيف الجزيري ومحمد عاطف.

وأخيرا في الدقيقة 87 سجل عيد مقدم الهدف الثاني للنصر من عرضية أتت من جهة اليمين.

ويبلغ خالد حسين الترهوني الشهير بـ "كمونة" 47 عاما وكان قد اعتزل في عام 2014.

ولعب الترهوني 23 مباراة مع منتخب ليبيا خلال الفترة من 1999 إلى 2010.

وكان خالد حسين يشغل مركز الوسط، ولعب لفريق النصر الليبي خلال الفترة من 1996 وحتى 2012.

وتوج بلقب كأس ليبيا ثلاث مرات مع النصر الليبي أعوام 1997 و2003 و2010.