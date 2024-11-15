خبر في الجول - خطوة تقرب شكري من العودة للتدريبات مع سيراميكا

يواصل محمد شكري ظهير سيراميكا كليوباترا تنفيذ البرنامج التأهيلي للتعافي من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

محمد شكري النادي : سيراميكا كليوباترا سيراميكا كليوباترا

وتعرض شكري للإصابة خلال مباراة الفريق أمام المصري، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من الموسم الماضي للدوري المصري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن شكري وصل للمرحلة التأهيلية النهائية للتعافي من الإصابة ويُجريها في الإمارات.

وسيعود شكري في الفترة المقبلة للمشاركة تدريجيا في تدريبات سيراميكا كليوباترا تحت إشراف الجهاز الطبي تمهيدا للعودة لخوض المباريات.

وعلم FilGoal.com في يونيو الماضي، أن سيراميكا كليوباترا قد اتفق مع شكري على تمديد تعاقده لمدة ثلاث مواسم مقبلة.

ويمتلك شكري مباراة وحيدة بقميص منتخب مصر بالمشاركة كبديل ضد نيوزيلاندا في بطولة مصر الدولية.

وانتقل محمد شكري من الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا مطلع موسم 2022-2023 بعد نهاية إعارته لصفوف سموحة وضمن صفقة انتقال شادي حسين إلى الأحمر.

ولعب شكري مع سيراميكا الموسم الماضي 21 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها هدفين وقدم 3 تمريرات حاسمة.