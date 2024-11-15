أبو العلا يعلن تفاصيل إصابة شحاتة أمام كاب فيردي

الجمعة، 15 نوفمبر 2024 - 22:35

كتب : FilGoal

منتخب مصر - محمد شحاتة

أعلن محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر تفاصيل إصابة محمد شحاتة.

وأصيب شحاتة عقب بدء مباراة الفراعنة ضد كاب فيردي بثلاث دقائق فقط.

وسقط شحاتة مصابا في وسط الملعب واضطر لتلقي العلاج، ولكن لم يستطع لاعب الزمالك إكمال المباراة وخرج مستبدلا وشارك بدلا منه نبيل عماد.

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وكشف أبو العلا قائلا: "إصابة محمد شحاتة تمزق بالعضلة الضامة، وسيغيب عن مباراة بوتسوانا المقبلة".

وأضاف "سيخضع لمزيد من الفحوصات عقب الوصول للقاهرة".

وأصبحت هذه هي المباراة الثانية الدولية لشحاتة مع منتخب مصر بعدما شارك كبديل لست دقائق في الجولة السابقة ضد موريتانيا.

وكان محمد شحاتة أحد أعضاء منتخب مصر الأولمبي الذي حل رابعا في أولمبياد باريس 2024.

وتعادل منتخب مصر بنتيجة 1-1 مع كاب فيردي وسيواجه بوتسوانا في ملعب الدفاع الجوي يوم الثلاثاء المقبل.

ويتصدر منتخب مصر الترتيب برصيد 13 نقطة وحجز بطاقة التأهل والصدارة، تاركا المركز الثاني بين بوتسوانا وموريتانيا.

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