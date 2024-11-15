تهديد بالهبوط وحظر الانتقالات.. قرارات عنيفة من هيئة الرقابة المالية ضد أولمبيك ليون

الجمعة، 15 نوفمبر 2024 - 21:46

كتب : FilGoal

أولمبيك ليون

تلقى أولمبيك ليون من هيئة الرقابة المالية لكرة القدم الفرنسية قرارا مؤقتا بالهبوط للدرجة الثانية بنهاية الموسم الجاري وحظر الانتقالات وإشراف على الأجور.

ويأتي ذلك القرار بسبب ارتفاع ديون النادي لـ 508 مليون يورو.

وسيكون النادي مهددا بالهبوط إذا لم يتحسن وضعه المالي وكذلك سيكون مجبرا على بيع أبرز لاعبيه في فترة الانتقالات الشتوية.

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وكان جون تيسكتور مالك النادي قد أبدى تفاؤلا عقب حضوره لاجتماع مع الهيئة فصرّح لشبكة راديو مونت كارلو قائلا: "سار الاجتماع بشكل جيد".

ووفقا للتقارير فإن ريان شرقي وماليك فوفانا من أبرز الأسماء التي ربما ترحل عن ليون في يناير المقبل للمحاولة في حل أزمة الفريق.

وبحسب تقرير سابق لصحيفة "ليكيب" الفرنسية ارتفعت ديون ليون من 458 مليون يورو لـ 508، كما حقق النادي خسارة صافية بلغت 25 مليون يورو.

ويحتل ليون المركز الخامس برصيد 18 نقطة من 11 جولة بفارق 11 نقطة عن باريس سان جيرمان المتصدر.

ويستعد ليون للقاء ستاد ريمس في الجولة 12 من الدوري الفرنسي في الثالث والعشرين من نوفمبر الجاري.

ويحتل ليون المركز التاسع برصيد 7 نقاط من 4 مباريات في الدوري الأوروبي.

أولمبيك ليون الدوري الفرنسي ليون
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