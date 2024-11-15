تشكيل إسبانيا - فيفيان في الدفاع وأويارزابال يعوض يامال أمام الدنمارك

أعلن لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا عن تشكيل فريقه لمواجهة الدنمارك في الجولة الخامسة لدوري الأمم الأوروبية.

ويتواجد داني فيفيان مدافع أتلتيك بلباو في التشكيل الأساسي بجوار أيميريك لابورت مدافع النصر السعودي.

فيما يبدأ ميكيل أويارزابال جناح ريال سوسييداد بدلا من لامين يامال نجم برشلونة الغائب بداعي الإصابة.

وجاء تشكيل إسبانيا كالتالي:

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: بيدرو بورو - داني فيفيان - أيميريك لابورت - مارك كوكوريا

خط الوسط: مارتن زوبيمندي - داني أولمو - ميكيل ميرينو

خط الهجوم: ميكيل أويارزابال - أيوزي بيريز - أليكس باينا

ويتصدر منتخب إسبانيا المجموعة الرابعة في التصنيف الأول لدوري الأمم، برصيد 10 نقاط، وحسم تأهله لربع النهائي.

بينما يحتل منتخب الدنمارك المركز الثاني بـ 7 نقاط، ويليه صربيا بـ 4 نقاط ثم سويسرا بنقطة وحيدة.