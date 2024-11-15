مؤتمر حسام حسن: ركلة جزاء كاب فيردي ليست صحيحة.. وهذا سبب الرضا عن التعادل

أبدى حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر رضاه عن أداء الفريق بعد التعادل مع كاب فيردي في الجولة الخامسة لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

هدفي كان تحقيق الفوز أمام كاب فيردي، وسعيد بأداء اللاعبين رغم الغيابات المؤثرة. الأهم هو تحقيق نتائج إيجابية والتعادل جيد مع فريق قوي مثل كاب فيردي وعلي ملعبه. ⁠

⁠ضربة الجزاء ليست صحيحة لكن أخطاء التحكيم واردة.

وقال حسام حسن في المؤتمر الصحفي: "هدفي كان تحقيق الفوز أمام كاب فيردي".

وأضاف "سعيد بأداء اللاعبين رغم الغيابات المؤثرة بين الإصابات والإيقافات، ومعظمهم من العناصر الأساسية".

وأوضح "المهم هو تحقيق نتائج إيجابية، والتعادل جيد مع فريق قوي وعلى ملعبه مثل كاب فيردي".

وعن ركلة الجزاء التي تعادل بها منتخب كاب فيردي قال: "ضربة الجزاء ليست صحيحة ولكن أخطاء التحكيم أمر وارد".

واختتم "⁠أشكر كاب فيردي علي حسن الاستقبال".

ووقع منتخب مصر في فخ التعادل لأول مرة في مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025 وذلك ضد كاب فيردي.

وتعادل منتخب مصر إيجابيا اليوم الجمعة بهدف لمثله مع كاب فيردي في ملعب برايا في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من التصفيات ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

افتتح طاهر محمد طاهر أهداف المباراة في الدقيقة 35.

وأدرك ريان مينديز التعادل لكاب فيردي في الدقيقة 63 من ركلة جزاء.

وأصبح ذلك الهدف هو أول مرة تهتز فيها شباك منتخب مصر في التصفيات.

بتلك النتائج يتصدر منتخب مصر المجموعة بـ13 نقطة وكان قد ضمن تأهله لأمم إفريقيا 2025 متصدرا.

يليه منتخب بوتسوانا بسبع نقاط ثم كاب فيردي بأربع نقاط بفارق المواجهات المباشرة عن موريتانيا.

وبذلك تأكد إقصاء منتخب كاب فيردي من التأهل للبطولة وذلك بسبب خسارته لمباراتيه ضد بوتسوانا.

أما منتخب موريتانيا فقد قدم الفراعنة هدية له بإيقاف كاب فيردي ومباراتهما في الجولة الأخيرة ستكون تحصيل حاصل للأخير.

لكن يحتاج منتخب موريتانيا للفوز على كاب فيردي مع انتصار مصر على بوتسوانا في القاهرة ليتأهل المرابطون لأمم إفريقيا.

وسيغيب منتخب كاب فيردي عن البطولة بعدما لازمته عقدة التأهل الثالث على التوالي، إذ أنه شارك في نسختي 2013 و2015 وفشل في التواجد في 2019 و2017.

وبعدها عاد للمشاركة في نسختي 2021 و2023 وفشل في التأهل لـ2025.