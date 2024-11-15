يوفنتوس يفسخ تعاقده مع بوجبا

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي فسخ تعاقده مع الفرنسي بول بوجبا بدءا من 30 نوفمبر الجاري.

بول بوجبا النادي : لاعب حر يوفنتوس

وتوصل بوجبا لاتفاق مع البيانكونيري على فسخ تعاقده خلال الأيام القليلة المقبلة.

واكتفى بوجبا خلال فترته الثانية بقميص يوفنتوس بارتداء قميص الفريق في 12 مباراة بجميع المسابقات دون أن يسجل أو يصنع.

Nota della società — JuventusFC (@juventusfc) November 15, 2024

وحسبما ذكر الصحفي فابريزيو رومانو في شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية فإن بوجبا يتدرب حاليا بشكل منفرد حيث يتواجد في ميامي في أمريكا.

وأوضح رومانو أن بوجبا سيُسمح له التدرب مع ناديه الجديد بداية من شهر يناير المقبل على أن يعود للمشاركة في المباريات في شهر مارس 2025.

وكان بوجبا يرتبط بعقد مع يوفنتوس حتى عام 2026.

وخفضت عقوبة بوجبا لتناول المنشطات من 4 سنوات إلى 18 شهرا.

وتعرض بوجبا لعقوبة الإيقاف لمدة 4 سنوات بسبب المنشطات.

وسبق أن أجرى بول بوجبا حوارا مطولا كشف فيه كيف مرت عليه الفترة الماضية.

كيف تلقى خبر الإيقاف؟

كنت أرتدي حذائي قبل التدريب مع يوفنتوس في سبتمبر 2023، اقترب مني طبيب النادي وأخبرني، لقد صدمت وبدأت على الفوز أفكر ماذا أكلت

أنا شخص صادق أحب الفوز بشكل عادل، أعترف أنني خاسر سيئ ولكن لست غشاشا

تبين أنني تناولت مكمل غذائي وصفه طبيب لي في الولايات المتحدة، لقد تناولته من قبل لكن لم يظهر أي قراءة إيجابية في التحليل.

خطأي وأنا أتحمل المسؤولية، الرياضيون في النهاية مسؤولون عن ما يتناولوه، ولكن إذا ذهبت للطبيب وأخبرك بتناول هذا الدواء.. ماذا ستفعل؟

عانت من المشاكل خارج كرة القدم والإصابات بعد الرحيل من يونايتد، وكنت أريد أن يكون يوفنتوس بمثابة بداية جديدة لي، ولكن كل شيء أتى في وقت واحد.

كواليس فترة الإيقاف

بعد إيقافي بسبب المنشطات أدركت حقيقة الحياة، بوجبا الرجل الشهير لم يعد موجودا، كان الناس يتجنبونني، ولم يعد أصدقائي يتصلون بي بالطريقة التي كانوا يتصلون بها من قبل

التفكير في الاعتزال

فكرت في الاعتزال قبل تقليص عقوبة المنشطات، كنت أفكر أي نادي سيرغب في ضمني بعد إيقاف 4 سنوات، وهل سأكون لائقا، ولكن كان لدي إيمان بأنني لم أفعل أي شيء خاطئ عن قصد

نبأ تخفيض العقوبة

هناك قصة مضحكة كنت أجرب بدلة جديدة لحضور العرض الأول لفيلم ولكن لم يكن معي هاتفي، أتت زوجتي وهي تحمل هاتفي وتصرخ "المحامي المحامي"، لأرد سأتصل به في وقت لاحق، ولكنها قالت إنني يجب أرد على المكالمة ، ليخبرني بتخفيض مدة الإيقاف إلى 18 شهرًا، كان الجميع يقفز ولكن كنت أنا في حالة صدمة، لقد مررت بجحيم وظلام، وهذه هي فرصتي الثانية التي يجب أن أستغلها

حلم العودة ليوفنتوس

أريد اللعب ليوفنتوس، ومستعد لخفض راتبي فقط للعب هنا، سأتحدث مع تياجو موتا مدرب الفريق، لم تتح لي الفرصة للتحدث معه بعد، ولكن ستأتي تلك الحظة

لم أستطع التواصل مع أعضاء يوفنتوس لأسباب قانونية، ولكن دعمني زملائي في الفريق، كوادرادو الذي يجعلني أضحك دائما، وديبالا وفلاهوفيتش، ومكيني، وتيموثي وياه، ومويس كين

مستحيل أن أرتدي قميصا مختلفا عن يوفنتوس في إيطاليا، لا أرى نفسي أرتدي قميصا آخر، ورفضت عرض جوارديولا سابقا من أجل يوفنتوس

مستقبل بوجبا

لقد نضجت كثيرًا وأنا شخص مختلف اليوم، هذا فصل من حياتي لن أنساه ولكن قد ينساه الآخرون، بالأمس كان الناس يعتقدون أنني مذنبا بقصد، والآن يقولون نحن سعداء لرؤيتك مرة أخرى على أرض الملعب، الأمور تتغير

أنا الآن مع يوفنتوس لا نعرف حقًا ما سيحدث، لكن تركيزي الرئيسي الآن هو فقط الاستعداد أواصل التدريب واستعد للانضمام إلى فريق في يناير

لدي أهداف وأحلام، كان حلمي دائمًا اللعب للمنتخب الوطني ولا يزال في ذهني

أنا مستعد لإعطاء كل شيء لكرة القدم