تشكيل الزمالك - دخول مفاجئ.. شيكابالا أساسي في اللحظات الأخيرة أمام النصر الليبي

أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن التشكيل الذي سيخوض به فريقه مباراة النصر الليبي، في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية.

ويتواجد ثنائي الهجوم سيف الدين الجزيري وناصر منسي والظهير المغربي محمود بنتايك وصانع الألعاب عبد الله السعيد على مقاعد البدلاء.

وكان محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق يتواجد أيضا على مقاعد البدلاء، ثم قرر جوزيه جوميز قبل دقائق قليلة من انطلاق المباراة الدفع به على حساب أحمد عبد الرحيم "إيشو".

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: محمد عاطف – جيفرسون كوستا – أحمد رفاعي – أحمد محمود

خط الوسط: زياد كمال – سيف جعفر – مهاب ياسر

خط الهجوم: محمود عبد الرازق "شيكابالا" – حسام أشرف – كونراد ميشالاك

البدلاء: محمود الشناوي - أحمد مجدي - حسن أبو المعاطي - محمود بنتايك - عبد الله السعيد - أحمد عبد الرحيم "إيشو" - مصطفى شلبي - سيدي ندياي - ناصر منسي - سيف الجزيري

وتنطلق المباراة في الثامنة والنصف مساء على ملعب شهداء بنينا في بنغازي.

وكانت بعثة الزمالك قد وصلت مساء الأربعاء إلى ليبيا للمشاركة في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية.

ويترأس البعثة أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة.

ويبلغ خالد حسين الترهوني الشهير بـ "كمونة" 47 عاما وكان قد اعتزل في عام 2014.

ولعب الترهوني 23 مباراة مع منتخب ليبيا خلال الفترة من 1999 إلى 2010.

وكان خالد حسين يشغل مركز الوسط، ولعب لفريق النصر الليبي خلال الفترة من 1996 وحتى 2012.

وتوج بلقب كأس ليبيا ثلاث مرات مع النصر الليبي أعوام 1997 و2003 و2010.