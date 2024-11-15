التعادل الأول.. مصر تقصي كاب فيردي من أمم إفريقيا وهدية لموريتانيا

وقع منتخب مصر في فخ التعادل لأول مرة في مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025 وذلك ضد كاب فيردي.

وتعادل منتخب مصر إيجابيا اليوم الجمعة بهدف لمثله مع كاب فيردي في ملعب برايا في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من التصفيات ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

افتتح طاهر محمد طاهر أهداف المباراة في الدقيقة 35.

وأدرك ريان مينديز التعادل لكاب فيردي في الدقيقة 63 من ركلة جزاء.

وأصبح ذلك الهدف هو أول مرة تهتز فيها شباك منتخب مصر في التصفيات.

بتلك النتائج يتصدر منتخب مصر المجموعة بـ13 نقطة وكان قد ضمن تأهله لأمم إفريقيا 2025 متصدرا.

يليه منتخب بوتسوانا بسبع نقاط ثم كاب فيردي بأربع نقاط بفارق المواجهات المباشرة عن موريتانيا.

وبذلك تأكد إقصاء منتخب كاب فيردي من التأهل للبطولة وذلك بسبب خسارته لمباراتيه ضد بوتسوانا.

أما منتخب موريتانيا فقد قدم الفراعنة هدية له بإيقاف كاب فيردي ومباراتهما في الجولة الأخيرة ستكون تحصيل حاصل للأخير.

لكن يحتاج منتخب موريتانيا للفوز على كاب فيردي مع انتصار مصر على بوتسوانا في القاهرة ليتأهل المرابطون لأمم إفريقيا.

وسيغيب منتخب كاب فيردي عن البطولة بعدما لازمته عقدة التأهل الثالث على التوالي، إذ أنه شارك في نسختي 2013 و2015 وفشل في التواجد في 2019 و2017.

وبعدها عاد للمشاركة في نسختي 2021 و2023 وفشل في التأهل لـ2025.

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ملخص المباراة

بدأت المباراة بشكل هادئ ومع مرور ثلاث دقائق أجرى المنتخب المصري تبديلا اضطراريا بمشاركة نبيل عماد بدلا من محمد شحاتة للإصابة.

وسيطر منتخب مصر على الكرة ومجريات المباراة لكن دون خطورة حقيقية على مرمى كاب فيردي.

وكاد أسامة فيصل ينفرد بالمرمى لكنه تعثر وسقط أرضا بسبب سوء أرضية الملعب.

وأطلق محمود صابر تسديدة مقوسة رائعة من على حدود منطقة الجزاء لمست يد الحارس ثم ارتطمت بالعارضة ليُحرم الفراعنة من هدف جميل.

وفي الدقيقة 31 مرر محمد حمدي كرة بينية تسلمها طاهر محمد طاهر وتوغل داخل منطقة الجزاء وسدد بيسراه في الشباك ليعلن عن الهدف الأول لمنتخب مصر.

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واصل منتخب مصر سيطرته على المباراة لكن دون خطورة.

وكاد دايلون ليفرامينتو يسجل هدفا لكن تسديدته مرت بجوار القائم.

وسدد طاهر كرة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس وتابعها إبراهيم عادل بركلة خلفية مزدوجة شتتها الدفاع.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لكاب فيردي في الدقيقة 59 بداعي إعاقة محمود صابر لريان مينديز.

وحول مينديز الركلة بنجاح على يسار محمد الشناوي ليدرك التعادل لأصحاب الأرض.

وشارك مصطفى فتحي بدلا من محمود صابر في ثاني تبديلات مصر.

وكاد مصطفى فتحي يسجل هدفا رائعا بعد مرور من الناحية اليمنى وتوغل داخل منطقة الجزاء لكن تسديدته تصدى لها الحارس.

وسدد باريلا كرة قوية زاحفة مرت بجوار مرمى مصر بقليل.

وأجرى منتخب مصر تبديلين بمشاركة أحمد رمضان ومصطفى محمد بدلا من إبراهيم عادل وأسامة فيصل.

حاول منتخب كاب فيردي الضغط بحثا عن هدف الفوز والذي يبقي على حظوظه في التأهل لأمم إفريقيا قائما وسط اعتماد مصر على الهجمات المرتدة فيما تبقى من عمر المباراة.

وكاد باريلا يخطف هدف الفوز في الدقيقة 90 لكنه لم يسدد الكرة بشكل جيد لتمر إلى خارج الملعب.

وسدد مصطفى محمد كرة بركلة خلفية مزدوجة لكن الحارس تصدى له.